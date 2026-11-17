El viento obliga a los bomberos de A Coruña a retirar carteles y sanear un balcón con riesgo de caída

Las fuertes rachas de viento registradas este martes en A Coruña han obligado a los Bomberos municipales a intervenir en varios puntos de la ciudad para evitar posibles accidentes en la vía pública. Entre las actuaciones realizadas durante la jornada figuran la retirada de carteles comerciales con riesgo de desprendimiento y el saneamiento de un balcón del que habían caído cascotes a la calle.

Una de las intervenciones más destacadas tuvo lugar a las 15:17 horas en la calle Juana de Vega. Los efectivos acudieron a un edificio de la zona después de que se produjese la caída de fragmentos de la fachada a la vía pública, lo que suponía un peligro para los peatones que circulaban por el entorno.

Los bomberos procedieron a sanear un balcón situado en la primera planta del inmueble y retiraron los elementos constructivos que presentaban riesgo de desprendimiento. De esta forma, eliminaron los restos que podían caer a la calle y dejaron la zona sin peligro para los viandantes.

La jornada también dejó otras dos actuaciones relacionadas directamente con el viento durante la mañana. A las 10:40 horas, los bomberos se desplazaron hasta la avenida de Fernández Latorre para retirar un pequeño cartel comercial que amenazaba con desprenderse debido a las fuertes rachas. Apenas tres minutos después, a las 10:43 horas, realizaron una intervención similar en la calle Villa de Negreira, donde otro elemento publicitario presentaba riesgo de caer sobre la vía pública.

En ambos casos, los efectivos retiraron los carteles para evitar posibles daños personales o materiales. Las actuaciones se resolvieron sin que se registrasen heridos ni desperfectos.

La actividad de los bomberos continuó por la tarde con otro aviso relacionado con elementos expuestos al viento. A las 17:25 horas, se desplazaron hasta el lugar de Montserrat por una incidencia con carteles, pancartas o señales.

Además, a las 17:08 horas recibieron un aviso por un posible incendio en una vivienda de la calle Trabajo, aunque finalmente no fue necesaria su intervención.

Las incidencias registradas durante este martes reflejan los problemas que pueden ocasionar las rachas de viento en elementos instalados en fachadas y edificios, especialmente en carteles comerciales y estructuras que pueden acabar desprendiéndose y cayendo sobre las zonas de paso.