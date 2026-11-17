Tranvías de A Coruña quita impacto a la huelga y defiende sus mejoras laborales a la plantilla

Un día después del paro de Tranvías, defendido por tres de los cuatro sindicatos con representación en el comité de empresa, la concesionaria del transporte público de A Coruña ha evaluado este martes el impacto de la huelga a través de un comunicado.

"El servicio de transporte urbano ha funcionado por encima de los servicios mínimos establecidos. Durante la jornada, los incidentes fueron la rotura de dos lunas y retrasos en la salida al inicio de la mañana, debido a los piquetes iniciales y a la manifestación realizada por los convocantes. Este escaso seguimiento demuestra que la mayor parte de la plantilla no apoyaba el paro convocado", considera Tranvías, que registra un seguimiento del paro por parte del 14% total de la plantilla.

El resto del comunicado expone la postura de la concesionaria en la negociación del convenio, motivo por el cual se convocó la huelga, y sus "esfuerzos" realizados para tratar de llegar a un acuerdo.

"Se han celebrado más de una docena de reuniones y se ha aceptado más del 90% de las propuestas planteadas por el comité de empresa. La última oferta recoge las demandas previas de la representación de los trabajadores e incorpora mejoras adicionales respecto a la propuesta anterior", repasa Tranvías.

La propuesta, según la empresa, recoge "mejoras salariales y laborales de amplio alcance", entre las que destaca un incremento estimado de la masa salarial del 25% en cuatro años, incluyendo una actualización que duplica el IPC previsto para ese periodo, junto con mejoras en distintos pluses, y una reducción de jornada de 64 horas anuales, que se une a reducciones anteriores.

"Las condiciones laborales y salariales de la plantilla ya se sitúan por encima de las referencias del sector. El salario medio anual actual asciende a 40.837,86 euros brutos, excluyendo los salarios del equipo directivo. La propuesta busca consolidar y mejorar estas condiciones, manteniendo un equilibrio entre las expectativas de los trabajadores y la sostenibilidad de la empresa", detalla.

Fin de la concesión

Tranvías lamenta que las conversaciones no culminasen en un acuerdo: "La falta de una posición común entre los dos principales grupos sindicales del comité de empresa ha dificultado que la oferta pudiera traducirse en un acuerdo. Tranvías respeta el derecho de huelga de los trabajadores, pero considera que la propuesta presentada constituye una base sólida para un convenio beneficioso para todas las partes".

La concesionaria recuerda que su propuesta de convenio se ha formulado en un contexto actual "de incertidumbre", dado que la prórroga de la concesión finaliza en un mes y medio y no se han establecido nuevas prórrogas: "Estamos a las puertas de una nueva licitación cuya revisión de precios excluye acuerdos laborales de empresa".

Tranvías reitera su "compromiso con la plantilla y con la calidad del servicio de transporte público". "La propuesta planteada busca reforzar la estabilidad laboral y avanzar hacia un convenio colectivo equilibrado, responsable y sostenible", defiende.