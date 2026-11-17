La Policía Nacional investiga en A Coruña la muerte de una persona en un piso de Os Mallos

La Policía Nacional ha abierto una investigación en A Coruña a raíz del fallecimiento de una persona en un piso de Os Mallos. Los hechos se produjeron en el número 58 de la calle Vizcaya, en un inmueble conocido en el barrio por albergar dos narcopisos.

Hasta aquí se desplazó la propia Policía acompañada de una ambulancia hacia las 01:00 horas, según relataban esta mañana algunos vecinos.

Horas más tarde, ya casi al amanecer, se certificaba la muerte de una persona en uno de los pisos de este edificio. Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, aunque desde primera hora varios agentes de la Policía Nacional con al menos tres coches policiales acompañados de otro vehículo de mayores dimensiones y sin identificación se desplazaron hasta el lugar.

Ahora el caso está en fase de investigación pendiente de los resultados de la autopsia.

Dos operativos diferentes

Este suceso se ha producido en la misma mañana en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegaba un operativo en el número 8 de la calle Santander y en la calle San Rosendo, cerca de su cruce con la avenida de A Sardiñeira, en este caso en el marco de una operación internacional contra la trata de personas que también ha dejado actuaciones en Alicante y Zaragoza.

En este caso, la Guardia Civil, que acudió hasta el lugar armada y con unos tres vehículos, ha detenido a al menos dos hombres esta mañana en la calle Santander.

Tras el registro, los agentes del Instituto Armado se llevaron también una caja de grandes dimensiones con material requisado.

Según ha podido confirmar Quincemil, el operativo de la calle Vizcaya por el fallecimiento de una persona no está relacionado con los registros efectuados en otros pisos también esta mañana.

Preocupación entre los vecinos

Los dos sucesos han despertado preocupación entre los vecinos de un barrio en el que denuncian un aumento en el trapicheo de sustancias estupefacientes y en la presencia de pisos en los que se ejerce la prostitución en los últimos años.

La investigación de la Policía Nacional por la muerte que tuvo lugar en la calle Vizcaya se centra en un edificio con un amplio historial relacionado con la venta de drogas.

Aquí mismo tuvo lugar el pasado mes de marzo un operativo antidroga que se realizó de manera simultánea en otros dos pisos del Agra do Orzán y en Meicende y por el que se detuvo a una persona. Hace años, en el 2024, un hombre murió estrangulado.

Ese mismo año los propios vecinos organizaron una cacerolada para denunciar la inseguridad y los problemas siempre relacionados con el mismo narcopiso.

Dos años después, este martes por la mañana algunas vecinas de la zona lamentaban que pese a la presencia policial los conflictos no desaparecen.

Una de ellas, que cuenta con un comercio cercano, lamenta que en los 30 años que lleva en el barrio ha visto siempre este tipo de situaciones y que han ido en aumento en los últimos cuatro o cinco años.

"Es un descontrol. Trapichean todos los días a cualquier hora y a plena luz del día", comentaba tras el último suceso.

Otra vecina señala también que el intercambio de sustancias no se limita a los narcopisos o a la calle y que se produce en algunos pequeños bares del barrio.

En cuanto a la prostitución, ambas lamentan que es algo frecuente y que incluso se ven a chicas, muy jóvenes, algunas menores de 25, van cambiando de pisos y que incluso dichos pisos van cambiando de ubicación.