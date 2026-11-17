El periodista deportivo Juan Guillín Varela ha fallecido este martes 17 de noviembre a los 96 años. Natural de San Pedro de Nós, en Oleiros, fue una de las figuras históricas de la información deportiva coruñesa y desarrolló una extensa carrera profesional en la radio y la prensa escrita, con una trayectoria especialmente vinculada al seguimiento del Deportivo y del Hockey Club Liceo.

Nacido el 8 de octubre de 1930, Guillín comenzó su carrera profesional en 1952 en Radio Juventud de Galicia, emisora en la que dio sus primeros pasos antes de continuar en La Voz de La Coruña, de Radio Cadena Española. En esta última llegó a ocupar la jefatura de Deportes entre 1972 y 1982, una etapa durante la que participó en las retransmisiones de los encuentros del Deportivo y del Liceo, además de dirigir diferentes espacios radiofónicos.

Su trabajo también estuvo estrechamente ligado a los periódicos. Fue colaborador de El Ideal Gallego entre 1959 y 1982, publicación en la que llegó a dirigir la sección de Deportes durante dos años. Asimismo, ejerció como corresponsal en A Coruña del diario deportivo Marca desde 1972 y colaboró con otros medios, entre ellos Deporte Campeón y Canal Noroeste.

En 2004 amplió su faceta como escritor con la publicación de Semblanza de un Maestro, una biografía dedicada a Ramón Núñez Montero. Una obra que se sumó a una trayectoria marcada por su dedicación a la información deportiva y su vinculación con distintas generaciones de profesionales de la comunicación.

Numerosos reconocimientos

A lo largo de su carrera, Juan Guillín recibió diferentes premios y distinciones por su contribución al periodismo deportivo. Entre ellos figuran el Premio Nacional de la Real Federación Española de Atletismo, que obtuvo en 1958 y 1960, y el Premio Nacional Juego Limpio, concedido en 1990.

También recibió en 2010 el Premio Nacional a Medio de Comunicación de la Federación Española de Remo y, dos años después, la Placa de la Federación Gallega de la Prensa Deportiva, en reconocimiento a su labor informativa. En 2025 fue también distinguido por Agaxorde, la Asociación Galega de Xornalismo Deportivo, entregándole una insignia y un carnet vitalicio de la misma.

Su compromiso con el periodismo deportivo fue más allá de su trabajo en los medios. En 2005 asumió la presidencia de la Federación Gallega de la Prensa Deportiva, responsabilidad que desempeñó desde la fundación de esta entidad y que reforzó su papel como una de las figuras de referencia de la profesión en Galicia.