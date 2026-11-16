La Universidade de A Coruña estrena un ciclo sobre Inteligencia Artificial sin 'loias' y abierto a la ciudadanía

La Real Academia Galega define 'loia' como "rumor que se vai contando como segredo". Esta rumorología que se ha ido creando alrededor de la inteligencia artificial, su uso y su impacto social es precisamente lo que quiere contrarrestar la Universidade de A Coruña. Por eso, presenta el ciclo de conferencias "LoIAs? Que nos están contando. Conversas sobre intelixencia artificial e sociedade".

Estas charlas se han concebido como un espacio para compartir conocimiento, formular preguntas y reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra sociedad desde el pensamiento crítico y el diálogo plural, tal y como explica la institución, dejando a un lado la rumorología; de ahí la referencia del ciclo a las loias.

Están pensadas como actividades abiertas a la ciudadanía, de acceso libre hasta completar aforo, las diferentes sesiones abordarán cuestiones relacionadas con la educación, la información, la igualdad o la regulación de la inteligencia artificial a través de conversaciones con especialistas de diferentes ámbitos.

Primera conferencia

La primera cita se celebrará mañana, martes 17 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Fundación Paideia, bajo el título "LoIA na aula: aprender ou delegar?". Propondrá la reflexión sobre el momento actual de la incorporación de la inteligencia artificial a la educación.

La conversación partirá de una pregunta fundamental: ¿estamos ya ante una transformación estructural de la manera de enseñar y aprender o seguimos en una etapa de exploración y experimentación?

A partir de ella se abordarán cuestiones como el impacto de la IA en el trabajo docente, los cambios en los hábitos de aprendizaje del alumnado, los límites éticos de su uso y los retos que estas herramientas suponen para el pensamiento crítico y la evaluación.

La conversación contará con la participación de Ana Sánchez Bello, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña e investigadora del Grupo de Investigación en Innovaciones Educativas (GIE). A

Junto a ella intervendrá Francisco Bellas Bouza, catedrático de la Universidade da Coruña e investigador del Grupo Integrado de Ingeniería en el CITIC, donde trabaja en inteligencia artificial aplicada desde 1999.

Bellas colabora además con organismos internacionales como el European Digital Education Hub, la UNESCO o la Fundación Asia-Europa, e imparte regularmente formación a docentes de distintos países europeos sobre el uso eficiente, ético y responsable de la inteligencia artificial en las aulas.

Próximas sesiones

El ciclo continuará el 17 de diciembre con la sesión "LoIA na rede: verdade, mentira e algoritmos", en la que participarán el investigador del CITIC Javier Parapar y la profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Teresa Piñeiro. La conversación abordará el papel de los algoritmos en la creación, distribución y consumo de información, así como los retos en lo que respecta a la veracidad de los contenidos y la formación de la opinión pública.

El 14 de enero se celebrará "LoIA e igualdade: reproduce ou combate os sesgos?", con la participación de la investigadora y vicerrectora de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial de la UDC, Laura Castro, que analizará cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir prejuicios y desigualdades ya presentes en los datos con los que son entrenados y qué medidas se pueden adoptar para minimizarlos.

Finalizará el 18 de febrero con "LoIA ante a lei: quen decide as regras?", una sesión a cargo de Natalia Álvarez, centrada en los desafíos normativos y jurídicos asociados al desarrollo y uso de la inteligencia artificial y en los mecanismos que están impulsando instituciones nacionales e internacionales para regular esta tecnología