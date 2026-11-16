El TSXG avala el despido del líder de STL en A Coruña por su actuación durante la huelga de basuras de 2024

El despido de Miguel Ángel Sánchez, representante de los trabajadores de la empresa concesionaria de la recogida de basura de A Coruña y uno de los principales dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), queda avalado por la Justicia.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la procedencia del despido disciplinario, al considerar que cometió varias infracciones graves durante la huelga de basuras que mantuvo a la ciudad sin servicio de recogida durante más de un mes en 2024.

La Sala de lo Social desestima así el recurso presentado por Sánchez contra la sentencia que ya había declarado procedente su despido. El trabajador había anunciado que recurriría ante el TSXG después de aquella primera resolución.

El tribunal considera acreditadas dos conductas especialmente graves. Una de ellas tuvo que ver con la seguridad durante los días de huelga. Según recoge la sentencia, Sánchez accedió y transitó durante tres noches consecutivas, los días 24, 25 y 26 de junio de 2024, por una zona de circulación de camiones sin utilizar los elementos reflectantes obligatorios.

No se trataba, además, de un trabajador cualquiera: en ese momento era presidente del comité de empresa y delegado de prevención, por lo que los magistrados consideran especialmente relevante su incumplimiento de las normas de seguridad.

La Sala califica su comportamiento de "muy peligroso" y considera que existía un riesgo efectivo de que pudiera producirse un accidente. Para el tribunal, esta conducta sería suficiente por sí sola para justificar el despido.

Pero hay una segunda actuación que también pesa en la decisión judicial. El TSXG considera probado que Sánchez presionó a un compañero que no estaba secundando la huelga para que ralentizase su ruta y mantuviese una actitud pasiva durante el trabajo.

Según la sentencia, llegó a indicarle que podía incluso provocar una avería en el camión. Para los magistrados, estas instrucciones suponían intentar interferir en la actividad de la empresa y eran incompatibles con la buena fe que debe existir en la relación laboral.

El tribunal destaca especialmente que quien realizó estas indicaciones era, además, representante de los trabajadores. Por ello, considera que impartir instrucciones para boicotear la actividad empresarial de otro compañero constituye una infracción suficientemente grave como para justificar el despido.

La huelga

Los hechos se produjeron en el contexto de la huelga de recogida de basura de 2024, uno de los conflictos laborales más largos y tensos que ha vivido A Coruña en los últimos años. El paro se prolongó durante más de un mes y dejó durante semanas grandes cantidades de residuos acumulados en las calles de la ciudad.

La huelga estuvo marcada por el enfrentamiento entre la plantilla y la empresa concesionaria, además de por las denuncias y actuaciones judiciales derivadas de lo ocurrido durante el conflicto.

La defensa de Sánchez también cuestionó durante el procedimiento la utilización de una grabación como prueba, al considerar que podía haberse obtenido vulnerando sus derechos fundamentales. El TSXG señala que una prueba ilícita debe quedar fuera del procedimiento, pero recuerda que eso no implica automáticamente que el despido sea nulo.

En este caso, los magistrados concluyen que existen otras pruebas independientes que permiten acreditar las conductas por las que fue sancionado.

Por todo ello, la Sala confirma la procedencia del despido disciplinario. La resolución todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Otra causa abierta

El nombre de Miguel Ángel Sánchez también aparece en otra investigación judicial relacionada con el propio STL. El dirigente sindical está investigado en una causa abierta desde 2023 por una presunta trama de mordidas, amenazas y otras irregularidades vinculadas al sindicato.

Sánchez fue detenido en febrero de 2023 junto a otras cuatro personas relacionadas con el Sindicato de los Trabajadores de la Limpieza de A Coruña. La investigación judicial apunta a presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y estafa.

Esta causa continúa abierta y es independiente del procedimiento laboral que ahora ha terminado con el aval del TSXG al despido.