Miguel Lorenzo critica la renuncia de A Coruña a la Tall Ships 2027: "La alcaldesa le hace la campaña a Vigo"

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha acusado esta mañana a la alcaldesa, Inés Rey, de hacer campaña por Vigo, tras la renuncia a acoger la Regata de Grandes Veleros (Tall Ships Races) en 2027, que ahora podría celebrarse en Vigo, como ya ocurrió con la candidatura al Mundial 2030 de fútbol. "Me parece una vergüenza que la alcaldesa Inés Rey se presente por Vigo", indicaba.

En este sentido, el popular ha señalado que la regidora "le está haciendo la campaña al alcalde de Vigo", recordando que "ha dejado marchar el Mundial" y que ahora hace lo mismo con la regata. Así lo ha señalado, durante la celebración de un desayuno informativo a periodistas con los tres candidatos por la ciudad de A Coruña al Congreso en las próximas elecciones del 29N, Congreso de los Diputados, Álvaro Pérez, Tristana Moraleja y Gonzalo Mora.

"No me parece de recibo, ni tampoco las formas. No se puede, a ocho meses de una organización con la que hace cuatro años ella se comprometió, avisarles de que no se va a celebrar, cuando muchos de esos veleros ya tenían hoteles reservados y había muchas reservas de sociedad que se van a anular", criticaba.

Lorenzo también ha lamentado que A Coruña, que era puerto base, pierda esta oportunidad. "Una vez que la pierdes, vas a tardar en recuperarla", advertía, antes de cuestionar las disculpas ofrecidas por la alcaldesa.

El popular ha criticado que el Gobierno local justifique la renuncia por la coincidencia con otros eventos, como la visita en mayo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, cuando la regata se iba a celebrar en julio y ha cuestionado que no se destinen los 400.000 euros que supondría la aportación municipal. "Un Concello que el otro día el señor Lage nos decía que estaba muy boyante económicamente", ha señalado.

Por último, Lorenzo ha vuelto a cargar contra la gestión de Inés Rey y ha defendido la necesidad de un cambio político en la ciudad, insistiendo en la pérdida de dos grandes eventos: la Regata de Grandes Veleros y el Mundial 2030.