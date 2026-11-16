Flores y una fotografía recuerdan al joven fallecido en el atropello mortal de Palexco, en A Coruña

El lugar en el que se produjo el atropello mortal de un joven de 25 años en A Coruña durante la madrugada del pasado viernes al sábado se ha convertido en un punto de recuerdo y homenaje a la víctima. Varias flores y una fotografía del fallecido componen un pequeño altar improvisado junto a la zona de Palexco, donde se produjo el accidente que acabó costándole la vida.

El gesto sirve para mantener vivo el recuerdo del joven, cuya muerte ha causado una profunda conmoción tanto en su entorno más cercano como entre quienes conocían su trayectoria personal y profesional. La imagen, colocada junto a las flores, convierte el lugar del siniestro en un espacio de homenaje en memoria de una vida que terminó de forma repentina en pleno centro de la ciudad.

El atropello tuvo lugar poco después de las 02:00 horas del sábado 14 de noviembre en la avenida do Porto, en las inmediaciones de los jardines de Méndez Núñez y frente al entorno de Palexco. El joven fue arrollado por un turismo cuando se encontraba cruzando la calzada, en un tramo próximo al paso de peatones situado entre el Kiosco Alfonso y el edificio de La Terraza.

La gravedad del impacto hizo necesaria la intervención de los servicios de emergencias. Varias personas alertaron al 112 Galicia para solicitar asistencia sanitaria urgente y advertir de las lesiones que presentaba el peatón. Hasta el lugar se desplazaron profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron al joven y lo trasladaron al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Pese a la asistencia recibida, el joven falleció horas después en el hospital debido a la gravedad de las heridas sufridas. Fuentes del centro hospitalario confirmaron su muerte durante la mañana del sábado.

Positivo en alcohol

La investigación del accidente continúa en manos de la Policía Local de A Coruña, que tendrá que trasladar el atestado al juzgado. El turismo implicado era un Audi A3 y su conductor fue sometido a las correspondientes pruebas de alcohol y drogas después del atropello. El resultado de la alcoholemia fue positivo en grado penal, al superar el límite de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Algunos testigos presenciales señalaron que el vehículo circulaba a gran velocidad en el momento del impacto. La Unidad de Atestados trabaja para reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias exactas del atropello, entre ellas la velocidad del turismo y la situación semafórica del paso de peatones, que está regulado por semáforos.

El accidente se produjo en una zona especialmente concurrida durante las noches de los fines de semana por su proximidad a distintos establecimientos de ocio nocturno. La avenida do Porto registra a esas horas tanto circulación de vehículos como un importante tránsito de personas que se desplazan entre los locales de los Cantones y el centro de A Coruña.

Ahora, las flores y la fotografía colocadas junto al lugar del atropello añaden una dimensión especialmente emotiva a un suceso que ha conmocionado a la ciudad y a la comarca de Bergantiños, de donde era originario. El pequeño altar recuerda al joven allí donde se produjo el accidente que terminó con su vida cuando apenas superaba el cuarto de siglo de edad.