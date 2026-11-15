José María Figaredo, durante su intervención de este domingo en la plaza de María Pita de A Coruña Quincemil

Vox reúne a apenas 30 personas en A Coruña durante la visita de José María Figaredo

La visita de José María Figaredo a A Coruña ha estado marcada este domingo por la escasa asistencia de público. Apenas una treintena de personas se han acercado a la plaza de María Pita para presenciar la intervención del portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, en un acto celebrado en plena campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Ante este reducido grupo de asistentes, Figaredo ha centrado buena parte de su discurso en la situación del sector pesquero gallego, al que ha presentado como uno de los principales perjudicados por las políticas de los sucesivos gobiernos españoles y por la normativa europea.

El dirigente de Vox ha explicado que su visita a Galicia incluye varias reuniones con representantes del sector marítimo para conocer sus reivindicaciones y trasladarles las propuestas de su formación.

"Tenemos varias reuniones con gente del mar para entender cuáles son los problemas de un sector que lleva traicionado por quienes están gobernando en España desde hace 40 años", ha afirmado.

Política pesquera

Figaredo ha cuestionado las cuotas de pesca establecidas desde Bruselas, la competencia de los productos importados y el desarrollo de la energía eólica marina, tres cuestiones que, según ha denunciado, están poniendo en riesgo la actividad de los profesionales del mar.

El portavoz ha asegurado que las restricciones europeas impiden a los pescadores trabajar en sus propias aguas y mantener sus ingresos. En este sentido, ha defendido que Vox es "el único partido que puede aportar algo diferente de lo que se lleva haciendo 40 años".

También ha reiterado el compromiso de su formación con la industria pesquera y con quienes, en sus palabras, quieren "ganarse el pan legítimamente en España".

Ataques al BNG

Otro de los ejes de su intervención ha sido la disputa electoral con el Bloque Nacionalista Galego. Figaredo ha asegurado que el último escaño por la provincia de A Coruña se decidirá entre ambas formaciones, una afirmación que ha utilizado para pedir el apoyo al candidato de Vox, Manuel Fuentes.

"El último diputado está en disputa entre Vox y el BNG", ha sostenido, antes de defender que Fuentes representaría en el Congreso los intereses del campo, el mar y las tradiciones gallegas.

El dirigente también ha lanzado duras acusaciones contra la formación nacionalista, a la que ha atribuido intentos de intimidar a posibles votantes y colaboradores de Vox.

"El BNG está haciendo todos los esfuerzos que puede para organizar movilizaciones violentas, para atemorizar a quienes puedan decidir su voto libremente", ha afirmado Figaredo, sin aportar durante su intervención pruebas concretas que respaldasen esas acusaciones.

En la misma línea, ha sostenido que los nacionalistas pretenden generar "un contexto de miedo" para dificultar el apoyo electoral a Vox.

Una visita con escaso público

Pese a la reducida asistencia registrada en María Pita, Figaredo ha insistido en que su partido continuará recorriendo Galicia durante la campaña para trasladar sus propuestas a los ciudadanos.

El portavoz ha asegurado que Vox pretende llegar "hasta el último rincón de Galicia", incluyendo Fisterra, para dar a conocer su mensaje electoral.

La comparecencia ha concluido con una nueva referencia a las supuestas movilizaciones contra su formación. "Siendo hoy domingo, es posible que los violentos estén durmiendo todavía", ha ironizado.

La intervención se ha desarrollado ante unas 30 personas, una cifra que ha dejado una imagen de escasa movilización en uno de los espacios más emblemáticos de A Coruña, a dos semanas de las elecciones generales.