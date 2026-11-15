CSIF Tranvías de A Coruña se desmarca de la huelga de este lunes y cuestiona sus motivos

La huelga prevista para este lunes 16 de noviembre en la Compañía de Tranvías de A Coruña no cuenta con el respaldo de todos los sindicatos. CSIF Tranvías de A Coruña ha anunciado que no apoyará la convocatoria, al considerar que una decisión de estas características debería haber sido ratificada previamente por los trabajadores de la empresa responsable del transporte urbano.

La organización sindical sostiene que la protesta, que afecta a una plantilla de más de 300 empleados, no ha sido sometida a una asamblea general. En este sentido, cuestiona que la decisión haya sido adoptada por ocho representantes sin consultar al conjunto de los trabajadores.

"No creemos que ocho representantes puedan sustituir la opinión de todos los trabajadores cuando son ellos quienes van a asumir las consecuencias de la huelga", señalan los delegados de CSIF Tranvías en un comunicado.

El sindicato insiste en que respeta el derecho a la huelga y las reivindicaciones laborales, pero considera imprescindible que la plantilla conozca con exactitud los objetivos de la movilización antes de decidir si participa.

Cuestiona las reivindicaciones

Uno de los principales argumentos de CSIF Tranvías para rechazar la convocatoria es la diferencia que, según denuncia, existe entre las reivindicaciones que se están trasladando a la ciudadanía y los asuntos que realmente forman parte de la negociación del convenio colectivo.

La organización asegura que, en estos momentos, las cuestiones pendientes se reducen a un premio de jubilación que no beneficiaría a toda la plantilla y determinadas mejoras económicas para 2029. Según su versión, los otros cuatro puntos planteados inicialmente por el comité de empresa ya se han conseguido prácticamente en su totalidad.

CSIF sostiene que la renovación de los autobuses, la mejora de los horarios laborales y los cambios en las condiciones de contratación no están incluidos en la plataforma de negociación presentada por el comité de empresa de Tranvías.

Por este motivo, critica que se estén distribuyendo folletos informativos en los que estas cuestiones aparecen vinculadas a la huelga.

"No se puede trasladar a los trabajadores ni a la ciudadanía la idea de que esta huelga va a conseguir mejoras en autobuses, horarios o contratación cuando esas reivindicaciones no están incluidas en la negociación", advierte el sindicato.

La situación de los autobuses

Pese a sus discrepancias con la convocatoria, CSIF Tranvías reconoce los problemas que atraviesa el transporte urbano de A Coruña, especialmente en lo relativo al estado de los vehículos y a la necesidad de renovar la flota.

Sin embargo, considera que buena parte de estas dificultades están relacionadas con las decisiones administrativas y políticas que afectan a la tramitación y adjudicación del nuevo contrato de concesión del servicio.

En este sentido, el sindicato sostiene que una huelga no puede resolver por sí sola cuestiones que dependen del proceso de adjudicación, sobre el que los trabajadores no tienen capacidad de decisión.

La organización también advierte de que vincular estas deficiencias a una negociación laboral en la que no están incluidas puede generar expectativas que después no se cumplan.

Reclaman una consulta

CSIF Tranvías defiende que los más de 300 trabajadores de la Compañía de Tranvías de A Coruña deben disponer de información clara sobre el estado de las negociaciones y tener la oportunidad de pronunciarse sobre una convocatoria que les afecta directamente.

"No estamos en contra de las reivindicaciones. Estamos en contra de que se generen expectativas que no se corresponden con lo que realmente se está negociando", subraya.

El sindicato concluye reclamando mayor transparencia y participación en las decisiones laborales y reiterando que no secundará la huelga prevista para este lunes, al discrepar tanto del procedimiento seguido para convocarla como de los objetivos que, a su juicio, se están comunicando públicamente.