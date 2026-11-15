Fotografía de Chencho Mendoza seleccionada para ilustrar el mes de enero del calendario municipal de A Coruña de 2027 Chencho Mendoza

A Coruña elige las 13 fotografías que protagonizarán su calendario municipal de 2027

A Coruña ya tiene las imágenes que ilustrarán su calendario municipal de 2027. El Concello ha seleccionado las 13 fotografías que formarán parte de la próxima edición del almanaque, una iniciativa que cada año invita a los aficionados a la fotografía a mostrar su particular visión de la ciudad.

El jurado se ha reunido durante las últimas semanas para examinar las propuestas presentadas y elegir las doce imágenes que acompañarán a los meses del año, además de la que ocupará la portada. El calendario se distribuirá próximamente en quioscos, comercios y librerías de A Coruña.

La edición de 2027 llevará como lema "A Coruña, luz del Atlántico" y combinará las fotografías seleccionadas en el concurso con imágenes históricas de la ciudad.

La ciudad tras el objetivo

El certamen está abierto a la participación ciudadana y establece como requisito que las fotografías hayan sido tomadas dentro del término municipal de A Coruña.

Las propuestas deben reflejar alguno de los elementos que caracterizan a la ciudad, desde su patrimonio histórico y cultural hasta sus espacios naturales y paisajes urbanos.

Para elegir las imágenes ganadoras, el jurado ha valorado tanto la calidad técnica de los trabajos como su originalidad.

En esta edición, el proceso de selección ha contado con la participación de los fotoperiodistas César Quián, Carlos Pardellas y Xabier Quintana, además de Andy Pérez, responsable de fotografía del Concello.

También han formado parte del jurado la alcaldesa, Inés Rey, y los representantes de la corporación municipal Nereida Canosa, Roberto Coira y Francisco Jorquera.

Los autores seleccionados

El Concello ha dado a conocer los nombres de los trece fotógrafos cuyas imágenes aparecerán en el calendario municipal de 2027.

La fotografía de Eduardo Mosqueira será la encargada de ilustrar la portada, mientras que las doce restantes se distribuirán de la siguiente manera:

Enero : Chencho Mendoza.

: Chencho Mendoza. Febrero : Daniel Martí.

: Daniel Martí. Marzo : Jéssica Dopico Tuimil.

: Jéssica Dopico Tuimil. Abril : Carlos Briones Bioslada.

: Carlos Briones Bioslada. Mayo : David Couce.

: David Couce. Junio : Manuel Candal.

: Manuel Candal. Julio : Saturio Maderuelo.

: Saturio Maderuelo. Agosto : Xabier R. Blanco.

: Xabier R. Blanco. Septiembre : Xoan Eiras.

: Xoan Eiras. Octubre : Rosa Cagiao Pérez.

: Rosa Cagiao Pérez. Noviembre : Óscar Ferreiro.

: Óscar Ferreiro. Diciembre: Daniel López Cao.

Como reconocimiento, los autores de las fotografías ganadoras recibirán un lote de libros de fotografía y un año de acceso gratuito para dos personas a los Museos Científicos Coruñeses.