Carlos lleva toda la vida viendo cambiar la segunda fase de Elviña, en A Coruña: "Aparcar está masificado"

La vida de Carlos Castro siempre ha estado vinculada a los barrios de Monelos y Elviña. Nació en el primero, donde vivió hasta los 15 años, pasó brevemente por Eirís y, finalmente, en 1981 se mudó con su mujer, Mari Carmen, a un edificio de la segunda fase del polígono de Elviña. "Estoy contentísimo aquí. Es una zona muy bien comunicada y tranquila", señala a Quincemil.

El matrimonio se instaló en un edificio de la calle José Luis Bugallal Marchesi, que formaba parte de un conjunto de viviendas gestionadas, en un principio, por una cooperativa de personas vinculadas a la marina mercante. "Trabajaba en una oficina que tenía barcos y remolcadores, por eso tenía opción de inscribirme en ella. Así se hicieron unas 500 viviendas repartidas a ambos lados de la avenida de Alfonso Molina", explica Carlos.

La mayoría de estas viviendas, señala, se reconocen porque sus tejados son de color rojo. "Muchas son de alquiler social. La escuela infantil de Elviña, en sus inicios, fue de nuestra cooperativa porque era obligatorio que, al construir tantas viviendas, hubiese una guardería. Más adelante, como daba pérdidas, se la quedó la Xunta", añade.

Aunque solo lleva 45 años viviendo en Elviña, Carlos ha visto de primera mano cómo era esta zona mucho antes de que se levantasen los edificios. Durante su infancia, ya recorría estos terrenos para jugar al fútbol. "De chaval jugaba en el equipo de fútbol del Liceo de Monelos e íbamos a entrenar al antiguo campo de fútbol de la Granja, que hoy se conoce como el campo de la Leyma. Nos cambiábamos en el local del Liceo e íbamos corriendo, precalentando hasta allí", recuerda.

"La escuela infantil de Elviña, en sus inicios, fue de nuestra cooperativa porque era obligatorio que, al construir tantas viviendas, hubiese una guardería"

Y es que la segunda fase de Elviña se construyó sobre parte de los terrenos que ocupaba la antigua Granja Experimental Agrícola, que se extendía hasta las zonas de la Milagrosa y Monelos y contaba con un total de 16 hectáreas. "Había una zona que llamaban los Molinos, cuando el río Monelos estaba sin canalizar, en la que había palmeras. También, cerca de la estación de tren, había tres campos de fútbol y casi todo era monte", cuenta Carlos.

Elviña en la actualidad

Con el paso de los años, el barrio ha ido cambiando hasta convertirse en una zona que este vecino define como "tranquila" y "cómoda". Cuenta con restaurantes, cafeterías y "muy buenos" sitios para caminar, aunque Carlos también observa que sus habitantes son cada vez más mayores. "Conoces a la mayoría de la gente, aunque no tengas trato, te suenan las caras y las saludas por la calle", apunta.

Su recuerdo de Elviña también incluye una época en la que, según cuenta, era habitual ver a personas que traficaban con drogas en algunas zonas del barrio. "Ahora hace tiempo que no se ve a ese tipo de gente. Antes veías a personas raras por la calle e incluso los camellos tiraban la droga desde las ventanas de los edificios a sus compradores", recuerda.

A la hora de destacar las ventajas de vivir en Elviña, Carlos lo tiene claro: su ubicación y sus comunicaciones. "Tiene varias líneas de bus urbano, así como muy cerca la nueva estación intermodal. Incluso está cerca de la antigua estación de autobuses, en la calle Caballeros", señala. Además, destaca que se puede llegar andando al centro de A Coruña en apenas media hora. "Cuando voy a ver al Dépor a Riazor llego en media hora, es casi como si viviese en el centro de Coruña".

De hecho, estar tan bien ubicada con respecto al centro de la ciudad también tiene su parte mala. Hay personas que viven en los municipios del área metropolitana y trabajan en A Coruña que acuden hasta Elviña para aparcar y desplazarse en bus hasta el centro. "Está bastante masificado para aparcar, como no hay zona azul, aprovechan y dejan el coche durante el día aquí y se mueven en el bus", concluye Carlos.