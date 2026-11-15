Los antiguos alumnos de Salesianos A Coruña celebraron 100 años de recuerdos

La asociación, que cuenta con 290 socios, conmemoró ayer su centenario con una Fiesta de la Unión que homenajeó a las promociones de 1976 y 2001

Los recuerdos del patio, las aulas y los talleres, las fiestas de Don Bosco y María Auxiliadora y las amistades que han perdurado después del colegio se dieron cita ayer, sábado 14 de noviembre, en el centenario de la Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco de A Coruña. La entidad celebró sus cien años de historia con una edición especial de la Fiesta de la Unión, su encuentro anual, que reunió a distintas generaciones vinculadas a las casas salesianas de A Coruña y Oleiros.

La asociación se constituyó oficialmente el 14 de noviembre de 1926, con José María López Mosteiro como primer presidente y Luis Cutillas como primer delegado salesiano. Un siglo después, cuenta con 290 socios, entre ellos 51 menores de 25 años, y mantiene el vínculo entre quienes compartieron una etapa de su vida en el entorno salesiano.

La celebración dedicó un reconocimiento especial a las promociones de 1976 y 2001, que cumplen cincuenta y veinticinco años, respectivamente, desde que terminaron sus estudios. Su regreso fue también una ocasión para recordar las actividades del Centro Xuvenil Abeiro, los encuentros en el pabellón y las fiestas del colegio, presentes en la memoria de muchos antiguos alumnos.

La relación con los Salesianos se extiende, en numerosas familias, a varias generaciones de abuelos, hijos y nietos. Desde la asociación destacaron ese «cariño especial por su colegio» que permanece con el paso de los años y que lleva a muchos a volver para reencontrarse con compañeros y profesores.

Los alumnos de la promoción de 1976 Cedida

Una historia de antes de 1926

Los primeros encuentros entre antiguos alumnos fueron anteriores a la constitución de la entidad. Ya se reunían durante la etapa de las Escuelas Populares Gratuitas, conocidas como las «escuelas del caldo», que funcionaron entre 1916 y 1922. En 1923, tres años antes de formalizar la asociación, disponían de un local social.

La trayectoria salesiana en A Coruña y Oleiros abarca cinco casas: aquellas primeras escuelas, el colegio San Juan Bosco de A Coruña, las granjas escuela del Pazo de Longora y de Bastiagueiro y el colegio de Formación Profesional Calvo Sotelo. Según los datos recogidos por la asociación, más de 10.000 alumnos y alumnas han pasado por las aulas de estos centros educativos a lo largo de 110 años.

Entre ellos hay quienes permanecieron internos, quienes estudiaron durante buena parte de su infancia y juventud y quienes tuvieron un paso más breve. La vinculación también alcanza a personas que, sin estudiar en sus aulas, participaron en los clubes deportivos, la parroquia, los grupos scouts o el centro juvenil.

Antiguos alumnos de otras promociones participaron en la Fiesta de la Unión Cedida

Reconocimientos

La celebración del centenario incluyó una comida y la entrega de detalles de agradecimiento a quienes han contribuido a esta historia. Xabier Blanco Vilar, director de la casa, y Pilar Sanjurjo Pose, directora del colegio San Juan Bosco, recibieron estos detalles en reconocimiento a la comunidad salesiana y al personal de sus centros.

También se rindió homenaje a los expresidentes Santiago Fernández-Miranda Bravo, Francisco Alejandre Alvaredo, Dámaso Álvarez Méndez y Luciano Varela Baldomir, como reconocimiento al trabajo de las sucesivas juntas directivas. A ellos se sumaron José Couto, Jesús Rodríguez, José Luis Guillin y Carlos Rapela, vinculados al movimiento joven y al deporte dentro de la asociación.

La celebración reservó asimismo un agradecimiento a los salesianos César Azpelta Nava y Severino Pérez Miguel, que desarrollaron su labor durante más de cuarenta años en el Calvo Sotelo.

El sentimiento que acompañó al aniversario queda recogido en la placa conmemorativa situada bajo el busto de Don Bosco que la propia asociación donó y que preside la entrada al colegio: «Cien años educando y acompañando nuestros corazones, llenándolos de historias, lecciones y un amor que ha dejado huella en generaciones».