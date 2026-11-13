El nuevo parque de bomberos de Arteixo (A Coruña) con problemas de agua: "Rellenamos los camiones en hidrantes públicos"

Hace poco más de un mes que el nuevo parque comarcal de bomberos de Arteixo empezaba a funcionar, en el polígono de Morás. Unas nuevas instalaciones muy demandadas por los 19 bomberos que forman parte de su plantilla, que desde hacía años veían cómo se les quedaba pequeño el antiguo parque de Sabón. Sin embargo, lo que prometían ser unas nuevas instalaciones punteras con todo lo necesario, se están viendo eclipsadas por la falta de agua para rellenar los camiones.

Y es que los propios bomberos del parque se quejan de que la presión del agua es tan baja que no les permite cargar los camiones. "Es un fallo, y parece un chiste, pero estamos en un parque de bomberos que no tiene presión de agua", indica uno de los cabos del parque, que prefiere mantener su identidad en el anonimato.

Por lo demás, en lo referido a las instalaciones, insisten en que todo está muy bien. "El polígono todavía se está construyendo y tenemos dos grandes problemas: estamos bastante altos y tenemos a Estrella Galicia al lado, que roba toda la presión de agua, aunque ellos tienen grifo propio desde Cecebre", señala.

Mientras no se soluciona el problema, para poder llenar los camiones de agua están teniendo que hacerlo fuera del parque. "Es triste, pero para llenar los camiones este hidrante no nos sirve. Los tenemos que llenar de camino al parque cuando volvemos de un incendio. Tenemos que parar en un hidrante público de los que ves por la carretera para poder llenar porque aquí no podemos. La presión es un chorrito de manguera de jardín, que si intentas llenar un camión te puedes tirar una hora", relata el bombero.

Sobre la posible solución a este problema, señala que siguen sin avances un mes después: "Supuestamente están intentando arreglarlo y, de momento, no hay mucha mejora".

"Problema de papeleo"

Por su parte, el gerente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de A Coruña, Luis Barca, señala que el origen del problema es principalmente administrativo. "El polígono está gestionado por Xestur, que depende de la Xunta de Galicia, y como la obra todavía no se ha entregado al Concello de Arteixo, ellos no pueden hacer nada".

Según explica, para que los hidrantes tengan la presión de agua necesaria es preciso dar de alta las bombas de bombeo e instalar su correspondiente suministro eléctrico. Un trámite que, por ahora, no se ha completado y que impide al Concello intervenir al no haber recibido la obra.

"Es un problema de papeleo que puede tardar unos días o un mes. No tiene más complicación que dar de alta ese tema y darle instalación eléctrica a las bombas para que empiecen a mandar presión", apunta Barca.