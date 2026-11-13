A Coruña actualizará su servicio de teleasistencia para prevenir la soledad y detectar situaciones de riesgo

El Ayuntamiento de A Coruña renovará las condiciones de su servicio municipal de teleasistencia domiciliaria para adaptarlo a las necesidades actuales de las personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad. La Xunta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa, Inés Rey, ha dado luz verde este viernes al texto de una nueva ordenanza que sustituirá a la normativa vigente desde 1998 y que permitirá ampliar las funciones de este recurso más allá de la atención ante emergencias.

El documento tendrá que superar ahora su tramitación plenaria antes de entrar en vigor. Su principal novedad es el cambio de enfoque de la teleasistencia, que dejará de estar concebida únicamente como un mecanismo para pedir ayuda en caso de accidente o indisposición en el domicilio. El nuevo modelo pretende también anticiparse a posibles problemas, detectar situaciones de vulnerabilidad y ofrecer acompañamiento para combatir la soledad no deseada.

Hasta ahora, el servicio estaba regulado por una normativa que respondía a la tecnología disponible a finales de los años noventa. Su funcionamiento se basaba principalmente en un terminal telefónico instalado en la vivienda y un pulsador, habitualmente en forma de medallón, que permitía contactar con una central de atención cuando la persona necesitaba asistencia.

La actualización permitirá diferenciar entre la teleasistencia social básica en el hogar y una modalidad avanzada, con la posibilidad de incorporar otros dispositivos de monitorización y detección de riesgos. De esta forma, el sistema podrá adaptarse mejor a las circunstancias de cada usuario y no dependerá exclusivamente de que la persona pulse el botón de emergencia para solicitar ayuda.

Más seguimiento

Entre las prestaciones que recoge la nueva ordenanza figuran las llamadas periódicas para comprobar el estado de las personas usuarias, los recordatorios y las agendas de seguimiento, así como la información sobre los recursos sociales disponibles. También se contempla reforzar las redes de apoyo para evitar que las personas que viven solas o tienen dificultades de autonomía queden en una situación de aislamiento.

El Ayuntamiento busca, además, que el servicio tenga en cuenta las necesidades particulares de cada usuario. La regulación incorpora medidas para mejorar la atención a personas con discapacidad visual o auditiva y facilitar que puedan utilizar los dispositivos de teleasistencia en condiciones adecuadas.

Otro de los aspectos que aborda el texto es la convivencia de este recurso municipal con otras prestaciones de asistencia que pueden recibir las personas dependientes a través de otras administraciones. La intención es evitar que se solapen servicios y permitir que los técnicos municipales estudien aquellos casos en los que la teleasistencia pueda complementar los apoyos existentes o resulte necesario revisar su eficacia.

La nueva normativa también recoge por primera vez un catálogo específico de derechos de las personas usuarias. Entre ellos figuran recibir una atención de calidad y sin interrupciones injustificadas, conocer cómo funciona el servicio, preservar su intimidad y disponer de canales para presentar quejas o sugerencias. También se establece el derecho a recibir un trato profesional y respetuoso.

En el momento de incorporarse al programa, cada usuario deberá recibir un manual de funcionamiento de los dispositivos y conocer los mecanismos disponibles para presentar reclamaciones. La ordenanza regula igualmente las interrupciones temporales del servicio por circunstancias como hospitalizaciones, vacaciones, estancias con familiares, ingresos provisionales en residencias, mudanzas o problemas en la vivienda. Los casos de especial vulnerabilidad tendrán una valoración específica.

Más control sobre la empresa

La reforma también pretende reforzar la supervisión municipal sobre la prestación. La empresa encargada de gestionar la teleasistencia tendrá que facilitar al Ayuntamiento informes mensuales con información sobre las altas y bajas, las llamadas de seguimiento y emergencia, las incidencias registradas, los cambios de domicilio y las suspensiones temporales del servicio.

A esa información se sumará una memoria anual y la obligación de disponer de protocolos específicos para coordinarse con los servicios municipales, custodiar y manipular las llaves de las viviendas y mantener los equipos instalados en los domicilios. El Ayuntamiento podrá así realizar un seguimiento más exhaustivo de la calidad y continuidad de la atención.

La alcaldesa, Inés Rey, ha defendido que la actualización permitirá disponer de una regulación adaptada tanto a la evolución de los servicios sociales como a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. El propósito, según ha explicado, es avanzar hacia un sistema más flexible y centrado en las necesidades de cada persona.

Un contrato de 931.310 euros

La aprobación de la nueva ordenanza llega después de que el pasado mes de septiembre la Xunta de Gobierno Local diese luz verde a la licitación del servicio municipal de teleasistencia domiciliaria. El contrato cuenta con un presupuesto de 931.310 euros para un periodo de tres años y busca garantizar la continuidad de la atención a quienes ya utilizan este recurso, además de ampliar progresivamente su alcance.

Las previsiones municipales contemplan llegar a 1.900 personas usuarias durante el primer año de contrato, elevar esa cifra a 1.960 en el segundo y alcanzar las 2.020 en el tercero. Para ello, se prevé incorporar nuevos terminales y dispositivos de comunicación que permitan incrementar la capacidad de atención.

Un vehículo de emergencias

Por otra parte, la Xunta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de un vehículo multiusos destinado al servicio de bomberos de A Coruña. La inversión asciende a 662.717 euros e incluye el suministro del vehículo con el equipamiento necesario para intervenir en diferentes condiciones geográficas y ambientales.

El contrato contempla también cinco jornadas de formación para los efectivos del cuerpo, en las que recibirán instrucciones sobre el funcionamiento del nuevo vehículo y sus principales características.