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La Policía Nacional guarda un minuto de silencio en A Coruña por el agente fallecido en Oviedo
La Jefatura Superior de Policía de Galicia se sumó este miércoles al homenaje que se celebró en todas las dependencias policiales de España
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La Policía Nacional ha guardado este miércoles un minuto de silencio en memoria del compañero fallecido en Oviedo. El homenaje tuvo lugar a las 12:00 horas en la Jefatura Superior de Policía de Galicia, en A Coruña, y se repitió de forma simultánea en las distintas dependencias de la Policía Nacional.
Los agentes se concentraron a las puertas de las instalaciones para mostrar su duelo y rendir homenaje al compañero fallecido. El acto se celebró como muestra de respeto y solidaridad hacia sus familiares, amigos y compañeros.
El minuto de silencio se enmarca en el homenaje organizado por la Policía Nacional tras el fallecimiento del agente en Oviedo. La convocatoria llamó a todas las dependencias policiales a detener su actividad durante unos minutos para recordar al compañero.