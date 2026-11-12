La Policía Nacional guarda un minuto de silencio en A Coruña por el agente fallecido en Oviedo

La Policía Nacional ha guardado este miércoles un minuto de silencio en memoria del compañero fallecido en Oviedo. El homenaje tuvo lugar a las 12:00 horas en la Jefatura Superior de Policía de Galicia, en A Coruña, y se repitió de forma simultánea en las distintas dependencias de la Policía Nacional.

Los agentes se concentraron a las puertas de las instalaciones para mostrar su duelo y rendir homenaje al compañero fallecido. El acto se celebró como muestra de respeto y solidaridad hacia sus familiares, amigos y compañeros.

El minuto de silencio se enmarca en el homenaje organizado por la Policía Nacional tras el fallecimiento del agente en Oviedo. La convocatoria llamó a todas las dependencias policiales a detener su actividad durante unos minutos para recordar al compañero.