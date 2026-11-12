Detenidas dos personas en Arteixo (A Coruña) por más de una veintena de robos y hurtos en comercios

La Guardia Civil y la Policía Local de Arteixo han detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de más de una veintena de robos y hurtos cometidos en establecimientos del municipio. La investigación conjunta ha permitido esclarecer distintos delitos contra el patrimonio, entre ellos un delito continuado de hurto, un robo con violencia y un delito de lesiones, además de otras doce sustracciones.

Las pesquisas comenzaron a principios de octubre, después de que los agentes detectasen una sucesión de hechos delictivos en comercios, locales de hostelería y grandes superficies del núcleo urbano. La actividad llegó a ser especialmente intensa en algunas jornadas, hasta el punto de que los investigadores contabilizaron cinco robos y hurtos en diferentes negocios durante una misma tarde.

Según la investigación, los dos sospechosos actuaban de manera coordinada y con un reparto de tareas. Mientras uno de ellos vigilaba los accesos y controlaba el entorno, el otro aprovechaba los descuidos del personal para apoderarse de distintos artículos en el interior de los establecimientos.

Entre los objetos sustraídos figuran teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, productos de alimentación, juguetes y material sanitario. A los detenidos también se les atribuye la apropiación de efectos personales en las instalaciones de una nave industrial. Además, las tarjetas bancarias que presuntamente habían obtenido durante sus incursiones fueron utilizadas posteriormente para realizar cargos fraudulentos.

La sucesión de hechos delictivos derivó también en un episodio de mayor violencia. En concreto, los investigadores atribuyen a los sospechosos una agresión a una mujer a la que habrían intentado arrebatar el teléfono móvil antes de escapar del lugar.

Una vez sustraídos, los artículos eran trasladados hasta un inmueble situado en la zona centro de Arteixo, que los presuntos autores utilizaban como punto de almacenamiento. Este espacio servía para guardar los efectos obtenidos en las distintas incursiones.

Trabajo de semanas

Después de varias semanas de investigación y de las gestiones realizadas para localizar a los sospechosos, la Guardia Civil y la Policía Local organizaron un dispositivo conjunto que permitió detenerlos a las 11:00 horas del pasado martes 10 de noviembre.

La actuación, desarrollada en el marco del Plan para la Mejora de la Seguridad en el Comercio, permitió poner fin a esta sucesión de robos y hurtos que había afectado a diferentes negocios de Arteixo.

Tras su arresto, ambos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción en funciones de guardia del Tribunal de Instancia de A Coruña. La autoridad judicial decretó para los dos el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.