El derecho a la vivienda moviliza a una marea de 30.000 personas en A Coruña: "Queremos vivir, no sobrevivir"

La jornada de huelga general convocada este miércoles continúa desarrollándose en A Coruña. Una marcha unitaria impulsada por diferentes colectivos, organizaciones sindicales y estudiantiles arrancó a las 18:00 horas desde el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida Finisterre y concluyó pasadas las 20:00 horas en la plaza de Tabacos. La movilización superó las 30.000 personas, según datos de la Policía Local y se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes.

Las dos manifestaciones celebradas esta mañana, una convocada por la CIG desde la plaza de Vigo y otra por CCOO y UGT desde A Palloza, transcurrieron sin apenas incidentes y reunieron a unas 15.000 personas en las calles de la ciudad. Por lo tanto, la marcha de la tarde superó con creces las cifras de las celebradas por la mañana. "Estamos facendo historia en A Coruña", señalaban los representantes de la organización a los participantes en la marcha.

Marcha unitaria

Miles de personas se dieron cita en el punto de partida, incluso poco antes de las 18:00 horas, en los alrededores de la rotonda que une la ronda de Outeiro con la avenida Finisterre, para iniciar una marcha unitaria bajo el lema "Folga xeral. Mobilización unitaria" y el mensaje "Parámolo todo". Tanta era la gente que, a la llegada de la cabecera de la marcha a la plaza de Tabacos, todavía quedaban miles de personas descendiendo por la ronda de Nelle hacia Cuatro Caminos.

Muy puntual, la marcha unitaria comenzaba a bajar por la Avenida Finisterre al dar las las 18:00. Los manifestantes coreaban consignas como "Qué pasa, qué pasa, que non temos casa" o "Ser rentista no es una profesión" para denunciar la situación de los precios del alquiler.

Los comercios de la avenida Finisterre iban bajando la persiana al paso de la manifestación. Mientras, los manifestantes lanzaban petardos según avanzaba la marcha. Han continuado su paso por la Ronda de Nelle al grito de ‘O barrio non se rende’ y ‘O barrio se defende’.

El Sindicato de Vivienda de A Coruña desplegó una enorme pancarta en la que se leía "As casas para que as habiten" desde la Avenida Alfonso Molina. Además, han prendido bengalas desde lo alto del puente, llenando de humo la zona.

Han recorrido, también, la plaza de Cuatro Caminos, lugar que suele acoger más celebraciones, sobre todo futbolísticas, que reivindicaciones, pero hoy ha sido espacio de movilización social y protesta.

Finalmente, los manifestantes llegaban a la plaza de Tabacos o Plaza de las Cigarreras, mujeres que fueron muy importantes en las luchas de clase y reivindicaciones de la historia coruñesa, razón por la cual la organización ha escogido este lugar como símbolo para acabar y leer el manifiesto.

Ante la gran afluencia de personas que llegaban a la plaza, las organizaciones convocantes han decidido esperar para leer el manifiesto para que todos los participantes pudieran estar presentes. Para amenizar la espera hicieron sonar sus llaves al grito de 'Temos as chaves de toda a cidade', así como de 'Queremos vivir, no sobrevivir'. Los colectivos convocantes se han mostrado satisfechos con la convocatoria y la han calificado como "un éxito".

Tras la lectura del manifiesto por parte de una representante de las 37 organizaciones y colectivos convocantes, la marcha se dio por disuelta tras sonar 'Grândola, Vila Morena', la canción conocida por la Revolución de los Claveles.

Las organizaciones convocantes han celebrado la afluencia masiva, algo que concuerda con los datos oficiales, ya que en la marcha ha habido más de 30.000 personas, según fuentes de la Policía Local. A las que se suman unas 15.000 entre las dos movilizaciones de la mañana en A Coruña. Casi 50.000 personas han decidido salir a las calles para reivindicar un mercado de vivienda más asequible.

Pancarta de 'Se especula co dereito a teito' Quincemil

"Casas para vivir"

La encargada de la lectura del manifiesto unitario fue Raquel, representante de los colectivos convocantes. En él, defendieron que "la lucha por la vivienda y la lucha en los centros de trabajo forman parte de una misma lucha de clase". También recordaron que las movilizaciones del 11 de noviembre buscan reivindicar "la vivienda, los salarios, las pensiones y los servicios públicos" y advirtió de que "vivimos en un sistema en el que importa más las ganancias de unos pocos que las condiciones de vida de la inmensa mayoría".

En materia de vivienda, reclamaron "casas para vivir y no para especular", que las viviendas vacías vuelvan al mercado residencial y que se ponga fin a los pisos turísticos que "vacían nuestros barrios". Reclamaron un gran parque público de vivienda financiado con impuestos a las grandes fortunas, contratos de alquiler indefinidos y medidas para impedir los desahucios.

"No venimos a pedir parches, ni a corregir los excesos del mercado. Venimos a cambiar el modelo de vivienda y el modelo de sociedad, de raíz", defendieron. A estas demandas suman la necesidad de contar con salarios y pensiones que permitan vivir con dignidad, empleo estable y una reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial.

La representante también reivindicó unos servicios públicos universales, de calidad y con personal suficiente, especialmente en ámbitos como la sanidad, la dependencia y los cuidados. "No hay que currar solo para sobrevivir".

Por último, también señalaron en que la movilización no termina hoy, debe continuar más allá de la jornada de huelga. "Esto no termina aquí. Mañana seguimos organizadas en los barrios, en los centros de trabajo, en los centros educativos y en los centros sociales. Esto acaba de empezar. Mañana seguimos unidas. Organízate", concluyó.

Movilizaciones de la mañana

La jornada de huelga en A Coruña ya ha superado la duración de una jornada laboral. Desde la madrugada y las primeras horas de la mañana, los piquetes trataron de impedir el funcionamiento de servicios como los de limpieza, transporte o mercancías, así como la actividad del puerto.

Ya en torno a las 10:00 horas, el foco se trasladó a los centros comerciales, comercios y establecimientos de hostelería, con llamamientos a impedir su apertura y a frenar el consumo. Cuando llegó el turno de las movilizaciones, cada sindicato se desplazó hasta sus respectivos puntos de partida.

La más multitudinaria fue la de la CIG, que recorrieron las calles de la ciudad para juntarse en Juan Flórez, provocando algunos cortes de tráfico a su paso. Por el camino, se detenían en los negocios que veían abiertos llamando al seguimiento de la huelga y evitando que la gente consumiera.

Al llegar al punto de convocatoria la Policía Local contabilizó alrededor de 10.000 manifestantes. Desde allí se desplazaron por los Cantones hasta llegar a los Jardines de Méndez Núñez, por el camino se les unió Erguer, con un centenar de estudiantes, que había convocado a las 11:20 horas en la plaza de Galicia. En ella, estuvieron presentes la candidata del BNG a la alcaldía de A Coruña, Avia Veira, y el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego.

En paralelo, cerca de unas 2.000 personas se juntaron en la plaza de La Palloza bajo el lema 11N Folga Xeral citados por los sindicatos UGT y CCOO. Con diez minutos de retraso, la cabecera inició el trayecto hasta Linares Rivas, donde el aluvión de personas procedentes de la cita de la CIG le obligó a ralentizar la marcha. La suya, culminó frente a la Delegación del Gobierno, en la plaza de Ourense.

La convocatoria contó con la presencia de alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, y el ex Subdelegado del Gobierno en A Coruña y exrector de la UDC, Julio Abalde, fueron algunos de los miembros de esta cita. También Obdulia Taboadela, que precisamente relevó a Abalde en su cargo y ahora encabeza la lista del PSOE al Congreso por la provincia de A Coruña.

Este mediodía, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacaba los "escasos incidentes" en la huelga y en las movilizaciones de la mañana tras las denuncias de cargas policiales y a la espera de las convocatorias de la tarde.

"Pocos o muy escasos", aseguraba en declaraciones a Europa Press sin entrar en las denuncias sindicales sobre cargas policiales "desproporcionadas" en algún caso ante piquetes informativos, como denunciaron sindicatos en la ciudad herculina, en Lugo o en Santiago.