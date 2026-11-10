Vecinos de monte Xalo, en A Coruña, atrapados en un laberinto y sin agua 30 años después: "Nos sentimos abandonados"

Abrir el grifo y que salga agua es algo que la mayoría de la gente da por hecho. En O Castelo, una urbanización situada en el entorno del monte Xalo, esa rutina se ha convertido en un problema para cientos de familias. Los vecinos llevan meses buscando la manera de conseguir agua para ducharse, cocinar o limpiar sus casas después de que la laguna que abastecía a la zona dejase de tener reservas suficientes. Una situación que se ha agravado con la falta de lluvias, pero que, según denuncian los residentes, tiene un origen mucho más antiguo y está relacionada con el desarrollo urbanístico de la zona, hace ya 30 años.

Los afectados sitúan el momento más crítico el pasado 21 de agosto, cuando el sistema dejó de poder garantizar el suministro. Desde entonces, cada familia ha tenido que buscarse la vida como ha podido. Algunos propietarios comparten el agua de sus pozos con otros residentes, mientras que quienes no tienen esa posibilidad recurren a un manantial comunitario para llenar garrafas y bidones. También hay familias que han tenido que comprar agua embotellada o contratar cisternas privadas para disponer de una cantidad mínima en sus viviendas.

Los vecinos calculan que en O Castelo viven alrededor de 2.000 personas, aunque la cifra de empadronados es muy inferior. Esa diferencia, explican, responde en parte a las dificultades administrativas que arrastra la urbanización y a que no todos los residentes figuran oficialmente en el padrón. En cualquier caso, se trata de una población que necesita agua a diario y que no puede depender de soluciones puntuales cada vez que llegan los meses de verano.

"Nos sentimos abandonados por todo el mundo, hemos pagado lo que nos ha correspondido, pagamos nuestros impuestos y solo queremos ser ciudadanos como otro cualquiera" reconoce Eduardo Palmero, uno de los vecinos.

La crisis actual tampoco ha aparecido de repente. Los residentes aseguran que los problemas de abastecimiento se repiten desde hace décadas, aunque la situación ha ido empeorando a medida que aumentaba el número de viviendas ocupadas. El sistema de captación y tratamiento se diseñó para una población mucho menor y, con el paso de los años, ha ido quedándose corto. La laguna que servía para recoger y almacenar el agua terminó sin capacidad suficiente para atender la demanda actual.

Acceso a la urbanización desde Carral. Quincemil.

40.000 euros en cisternas

Durante los meses más complicados, los ayuntamientos de Carral y Cerceda recurrieron al envío de camiones cisterna para intentar aliviar la situación. Era una solución provisional, pero al menos permitía que los residentes dispusiesen de agua mientras se buscaba una alternativa. El alcalde de Cerceda asegura que ambos municipios destinaron conjuntamente más de 40.000 euros a este dispositivo durante el verano, con el objetivo de atender a las familias que no disponían de pozos y paliar la falta de suministro.

El regidor explicó en una entrevista en la televisión local de Cerceda que esta colaboración se viene produciendo desde hace años cuando la comunidad de propietarios no puede garantizar el abastecimiento. Según su versión, en 2024 no fue necesario enviar cisternas porque la propia comunidad consiguió mantener el suministro durante todo el verano. En ese período, los datos de la AEMET permiten comprobar un número elevado de precipitaciones. Este año, en cambio, las administraciones volvieron a intervenir ante las dificultades comunicadas por los residentes.

La ayuda, sin embargo, no ha convencido a los vecinos, que consideran que las cantidades aportadas no fueron suficientes para cubrir las necesidades de toda la urbanización. La distribución obligaba a organizarse y repartir el suministro entre distintas zonas, mientras que algunas familias tuvieron que buscar alternativas por su cuenta. Cuando dejaron de llegar las cisternas, quienes tenían pozos intentaron echar una mano a los demás y otros residentes recurrieron al manantial comunitario para llenar recipientes.

"Hemos tenido que buscarnos la vida. Yo mismo me he ido cada día a llenar garrafas para que mi familia tuviera agua, en pleno año 2026", explica Palmero.

El alcalde también puso sobre la mesa sus dudas sobre la gestión del agua que se transportó hasta O Castelo. Según manifestó, los ayuntamientos no saben si parte del suministro se perdió por fugas o si pudo destinarse a usos diferentes de los estrictamente necesarios. Incluso mencionó la posibilidad de que se utilizase para llenar piscinas, aunque no aportó datos que permitan confirmar que eso sucediese. Su planteamiento es que, si el próximo verano vuelve a ser necesario recurrir a las cisternas, se organice un reparto mediante garrafas para controlar mejor las cantidades y garantizar que el agua se destine a cubrir necesidades básicas.

La falta de suministro también tiene un coste económico para los residentes. Comprar agua embotellada o contratar una cisterna particular supone un gasto añadido para unas familias que consideran que llevan demasiado tiempo soportando una situación que debería tener una respuesta estable. La ayuda entre particulares permite salir del paso, pero no resuelve una carencia que afecta a un servicio tan básico como el abastecimiento.

Cartel de una asamblea vecinal reciente organizada por Alternativa dos Veciños. Quincemil.

A medio desarrollar

Para entender por qué O Castelo ha llegado a este punto hay que remontarse al origen de la urbanización. Los vecinos explican que su desarrollo se dividió en tres fases, aunque no todas llegaron a ejecutarse de la misma manera. La primera fue la que alcanzó un mayor grado de desarrollo, con las infraestructuras necesarias para dar servicio a las viviendas. En las siguientes, en cambio, quedaron parcelas y viales, pero buena parte de las actuaciones previstas nunca llegó a completarse. Para poder dar licencias de construcción, según consta en el plan parcial vigente a día de hoy, el promotor realizó la cesión del polígono a los dos Ayuntamientos.

Los propietarios recuerdan que quienes construyeron en la primera fase tuvieron que asumir importantes gastos para disponer de servicios como el abastecimiento de agua, el saneamiento, el alumbrado o los accesos. Por ello, los propietarios no tienen intención de realizar la comunidad de usuarios de agua, dado que entienden que es obligación de los ayuntamientos el traer el agua hasta la puerta de la urbanización. La situación fue distinta en las zonas posteriores, donde quedaron pendientes infraestructuras que, con el paso de los años, siguen sin estar resueltas. Los residentes calculan que el conjunto de O Castelo cuenta con 752, aunque no todas están edificadas ni tienen el mismo grado de desarrollo.

"Nosotros no nos metemos en la situación del resto de parcelas. En la primera fase se ha hecho una obra y se han adjudicado licencias en base al plan parcial, tenemos viales, pagamos servicios", comenta Eduardo Palmero.

El resultado es una urbanización con realidades muy diferentes según la zona. Hay viviendas habitadas desde hace años, parcelas sin construir y calles que cuentan con algunos servicios, pero no con todas las infraestructuras que necesitarían para funcionar con normalidad. Esa situación ha terminado convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para resolver las demandas de los residentes.

Una de sus mayores quejas tiene que ver precisamente con la consideración de los viales y los servicios. Los vecinos sostienen que algunas calles aparecen como municipales y que los ayuntamientos realizan actuaciones en la zona, como trabajos de desbroce, recogida de residuos o prestación de determinados servicios. Por eso, no entienden que cuando reclaman mejoras se encuentren con que buena parte de la urbanización sigue teniendo problemas derivados de su situación urbanística.

La posición de los ayuntamientos es que O Castelo continúa siendo una urbanización privada y que todavía no se han completado los trámites necesarios para regularizarla y asumir plenamente la prestación de servicios. El alcalde de Cerceda admite que el abastecimiento de agua es una competencia municipal, pero matiza que esa responsabilidad podrá ejercerse cuando la urbanización esté regularizada y sus infraestructuras hayan sido recepcionadas. Mientras tanto, defiende que ambos municipios están colaborando dentro de las posibilidades que les permite la situación actual. Los vecinos no lo entienden, ni sienten, así.

Pancarta de protesta de los vecinos. Quincemil.

Una nueva etapa

A las dificultades urbanísticas se suma otra particularidad: O Castelo se encuentra en un entorno en el que confluyen los términos municipales de Carral, Cerceda y Culleredo. La delimitación de los territorios ha sido durante años otro de los asuntos pendientes y ha complicado la coordinación entre las administraciones. Antes de avanzar en la ordenación de la urbanización y aclarar qué servicios corresponden a cada municipio, resulta necesario determinar con precisión dónde termina uno y empieza el otro.

El pasado 2 de noviembre se produjo un avance en ese procedimiento. Carral y Cerceda firmaron la primera acta de deslinde entre ambos municipios, en la que se recogen las primeras líneas de delimitación tomando como referencia documentación histórica de 1956. La firma supone el inicio formal de un trámite que los dos ayuntamientos consideran imprescindible para continuar con la regularización urbanística de O Castelo.

El alcalde de Cerceda destacó el entendimiento institucional y la colaboración mantenida entre ambas administraciones para sacar adelante este primer paso. Según explicó en la televisión local, el objetivo es que la delimitación permita avanzar en la modificación del plan parcial y, sobre todo, facilite que los municipios puedan dotar de servicios públicos a la urbanización.

El Ayuntamiento de Carral también subrayó la importancia del acuerdo y recordó que la delimitación afecta a tres municipios, por lo que ha sido necesario constituir las respectivas comisiones de deslinde de Carral, Cerceda y Culleredo. Los tres consistorios participan así en un procedimiento que debe aclarar la distribución territorial antes de abordar los siguientes cambios en el planeamiento.

Los trabajos no comenzaron esta semana. En marzo, representantes municipales mantuvieron una reunión con la directora xeral de Urbanismo de la Xunta para abordar la situación y estudiar los pasos necesarios. La documentación y el trabajo previo acumulados por los ayuntamientos durante los últimos años servirán ahora de base para continuar con el proceso.

El siguiente objetivo será modificar el plan parcial de O Castelo y adaptar el planeamiento urbanístico a la realidad existente y a la Ley del Suelo de Galicia. Según explican desde Carral, sin completar antes el deslinde no sería posible llevar a cabo esa modificación y, en consecuencia, avanzar en la instalación y prestación de los distintos servicios municipales.

El deslinde, por tanto, no significa que las calles queden regularizadas automáticamente ni que los vecinos vayan a recuperar el suministro de agua de un día para otro. Es un paso previo dentro de un procedimiento que todavía tendrá que continuar con otros trámites urbanísticos y administrativos. El propio alcalde de Cerceda reconoce que será un camino largo, en el que están implicados técnicos y distintas instituciones, aunque defiende que se están siguiendo las indicaciones de la Xunta para avanzar.

Entre las alternativas que se han puesto sobre la mesa figura la posibilidad de desarrollar una solución de abastecimiento mediante un convenio con Coventina Renovables. Sin embargo, esa opción también requiere avanzar en los trámites y concretar cómo se llevaría a cabo. Para los vecinos, el problema es que cada avance administrativo llega después de años de espera, mientras las necesidades siguen ahí.

Derechos y obligaciones

La comunidad de propietarios lleva tiempo trasladando sus reivindicaciones a las distintas administraciones. Los residentes reclaman que se aclare de una vez la situación de las fases de la urbanización, que se determinen las responsabilidades sobre las infraestructuras y, sobre todo, que se encuentre una alternativa estable para el abastecimiento. También han denunciado públicamente la falta de respuestas y han advertido de que estudian recurrir a la vía judicial para defender sus intereses.

"Llegaremos hasta las últimas consecuencias. No vamos a rendirnos", explicó Palmero.

La sensación que transmiten es la de vivir en una urbanización que ha ido creciendo sin que las infraestructuras y la planificación hayan acompañado ese desarrollo. Muchos llevan años en sus viviendas y no entienden que cuestiones tan básicas como disponer de agua corriente sigan dependiendo de soluciones provisionales o de la colaboración entre vecinos.

El problema inmediato es el agua, pero el fondo de la cuestión es mucho más amplio. La falta de lluvias ha dejado al descubierto las limitaciones de un sistema que ya no responde a las necesidades actuales y ha vuelto a poner el foco sobre una urbanización que acumula décadas de problemas pendientes. Mientras los ayuntamientos avanzan en el deslinde y en los trámites para ordenar el territorio, los residentes continúan recurriendo a pozos, garrafas y cisternas para cubrir sus necesidades más básicas.

En O Castelo, por tanto, la pregunta ya no es únicamente cómo afrontar el próximo verano o cuándo volverá a llenarse la laguna. Los vecinos quieren saber cuándo podrán dejar de depender de soluciones de emergencia y disponer, por fin, de un abastecimiento de agua normalizado en sus casas.