A Coruña volverá a tener pista de hielo estas Navidades: abrirá el 21 de noviembre en el Muelle de Batería

A falta de conocer cuándo será el encendido de luces en A Coruña, ya sabemos cuándo volverá la pista de hielo. Previsiblemente desde el sábado 21 de noviembre podremos volver a disfrutar del patinaje en la zona del Muelle de Batería. Además, habrá otras atracciones en la explanada.

A pesar de que todavía no se ha confirmado hasta cuándo estará abierta, en años anteriores ha venido cerrando en la primera quincena de febrero. Por lo que es previsible que durante el primer mes de 2027 todavía se pueda ir a patinar al puerto.

Los horarios de apertura serán similares a los de años pasados. De lunes a jueves abrirá de 16:00 a 21:30 horas. Los viernes extenderá su horario hasta las 23:00 horas y los sábados estará disponible de 10:45 a 23:00 horas. Los domingos y el lunes festivo mantiene ese horario de apertura, cerrando a las 22:00 horas.

Un año más, EMICED es la empresa encargada de congelar el lugar para que pequeños y mayores puedan deslizarse y disfrutar de este deporte de invierno. Ha sido, además, la compañía adjudicataria de la instalación y montaje del mercado navideño de María Pita para estas Navidades.