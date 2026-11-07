Imagen de archivo de la ronda de Outeiro en A Coruña. Google Maps

Tres vehículos protagonizan una colisión en la ronda de Outeiro de A Coruña

La tranquilidad de la tarde de este sábado se ha visto interrumpida por una colisión múltiple en la ronda de Outeiro. En el siniestro se vieron involucrados al menos tres vehículos, que chocaron hacia las 19:45 horas en esta vía, cerca del cruce con la avenida de Arteixo.

El siniestro se produjo en dirección salida de la ciudad, hacia la avenida de Alfonso Molina, antes de la altura de la estación.

El 112 Galicia, tras recibir el aviso, movilizó a los servicios de emergencias y Policía Nacional ante la posible presencia de heridos. Los efectivos se encuentran en estos momentos en el punto del accidente.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.