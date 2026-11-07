Mar Couceiro, madre soltera de 50 años: "Es una carrera de obstáculos. Me acusan de querer vivir de pagas y subvenciones"

Tomar la decisión de ser madre soltera no es fácil. Muchas de ellas tienen que hacer frente a barreras que la sociedad les impone prácticamente desde el primer momento. Los datos recogidos por la Federación de Asociaciones de Madres Solteras en una encuesta, incluida en el estudio Madres y punto. La realidad invisible de las familias monoparentales en España: Desde las prácticas sociales a la voz de las madres, reflejan que el 66% de las madres que encabezan familias monoparentales en España se sienten discriminadas simplemente por el hecho de serlo.

Además, dicho estudio señala que un 44% de las encuestadas considera que sus hijas e hijos también sufren algún tipo de discriminación. Entre los motivos señalados, destaca precisamente el hecho de ser hijos e hijas de madres solteras.

Una realidad que es la tónica de muchas familias monoparentales en Galicia. Mar Couceiro (A Coruña, 50 años), madre soltera de una niña de 3 años, lo define como "una carrera de obstáculos", pero que "no cambiaría por nada". Ambas forman parte de la Asociación de Familias Monomarentales de Galicia (Fagamos), donde comparten su realidad con más madres en su misma situación.

Mar explica que cuando tenía 36 años decidió preservar su fertilidad para no cerrarse las puertas a ser madre, si las circunstancias de la vida no se lo permitían hasta un futuro. "En ese momento estaba viviendo en el extranjero, hace 14 años apenas se conocía la posibilidad de congelar los óvulos, escuchabas que lo hacía alguna famosa y poco más", comenta.

De hecho, ella tuvo que desplazarse hasta Vigo para poder hacerlo: "En A Coruña no había clínicas ni privadas ni públicas que lo hiciesen así que aproveché unas vacaciones de Navidad para hacerlo".

Diez años después de congelar sus óvulos y, viviendo ya en España, decidió que había llegado el momento de ser madre. "Antes lo hablé con mi madre porque me parecía inviable ser madre yo sola, sin ayuda. Así que le pregunté si le gustaría ser abuela y si me podría ayudar. Ella vive en una aldea cerca de A Coruña, por lo que acude habitualmente para echarle una mano", cuenta.

En el caso de esta coruñesa, denuncia que los prejuicios por ser madre soltera empiezan "en el felpudo" de su casa. Pues, cuenta que no son pocas las personas que la acusan de "querer vivir de pagas y subvenciones" y que la tachan de "chula y prepotente".

Para Mar, este es el coste discriminatorio que tienen que pagar las familias monoparentales: "Me critican porque mi madre, que tiene una enfermedad degenerativa por la edad, vaya a llevar y a recoger a la niña al colegio, pero lo que no saben es que lo utilizamos de excusa para que salga de casa y se mueva".

Además, esta madre, que trabaja como contable administrativa, señala que desde hace meses tiene que hacer malabares para poder conciliar su vida familiar y profesional. Un escenario habitual en este tipo de unidades familiares, que acaba derivando en peticiones de reducción de jornada: "La terminas pidiendo para poder compatibilizar".

Más ayudas

Por ello, reclama más facilidades y voluntad de ayudar por parte de las administraciones. A nivel gallego, las familias monoparentales se recogen en la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, una legislación que Couceiro considera insuficiente, ya que no están equiparadas al resto de familias de especial consideración, como las numerosas.

"Ser madre soltera es maravilloso. No te tienes que pelear con tu marido ni con tu pareja por si la niña va a esta actividad o si va a la otra, si vas subiendo o vas bajando, si vas para aquí o vas para allá. Es decir, decides tú todo, pero es que las administraciones no están", dice.

El Concello de A Coruña ofrece el servicio municipal de canguraje, del que hasta hace unos meses Mar era beneficiaria: "Como ahora estoy en situación de Incapacidad Temporal me han quitado el servicio porque es un requisito que esté trabajando. Y no lo estoy, pero necesito cuidarme porque estoy de baja".

Además, destaca las dificultades que le supone no poder seguir disfrutando del servicio: "Si necesito un día para llevar a mi madre al hospital o si tengo una cita para llevarla a rehabilitación y no tengo servicio de canguros, no tengo qué hacer con la niña. ¿Por qué le llaman servicio de conciliación si no te ayudan a hacerlo?".

En este sentido, Mar confiesa sentirse triste cuando una mujer le comenta que ha descartado la idea de ser madre soltera por temor a no ser capaz de mantenerse sin ayuda. "Tener un hijo no es aparcar un hijo en una guardería, es decidir criarlo tú y se pueden hacer horarios más compatibles, más competentes, no horas de culo de asiento", dice.

No quiere decir que se olvide de las ayudas que ofrecen estas instituciones públicas para mejorar la vida de las familias monoparentales, pero hace un llamamiento a que haya más: "Yo tengo un Bono Eléctrico y otro Térmico que me ayudan a no tener que pasar la factura de la luz".

Ser "monomami"

Pese a las dificultades a las que tiene que hacer frente a diario, Mar insiste en que su "hija me ha florecido y me da energía". La ventaja y lo mejor de ser madre soltera, para ella es decidir al 100% cómo educar a su hija.

Cuando le pregunto si los niños aprenden que no hay padre, tiene muy clara su respuesta: "Para mi niña ha sido sumamente natural y desde el primer momento, nunca se lo he ocultado. No hubo un momento en el que a mi hija se le dijese, 'tú no tienes padre'. Es una realidad que ha estado presente en su vida desde que tiene uso de razón y sabe perfectamente que no tiene padre".

Una vez al mes las dos acuden a una quedada con las demás "monomamis" que forman parte de Fagamos en A Coruña. "Podemos hablar entre nosotras y los niños juegan entre ellos con una monitora y ven que hay familias que son de su misma condición", concluye Couceiro.