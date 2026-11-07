El Parque de Oza de A Coruña Shutterstock

A Coruña renovará con 280.000 euros las zonas biosaludables de Oza, As Lagoas y Sagrada Familia

Las obras de mejora y ampliación de los parques biosaludables de Oza, As Lagoas y Sagrada Familia ya han sido adjudicadas a la empresa Jardinería Arce con un presupuesto de más de 280.000 euros. Estos trabajos cuentan ahora con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto, licitado por el Concello, contempla la colocación de nuevos elementos para hacer deporte al aire libre, además de la renovación de otros existentes.

Además, también se renovarán los pavimentos para garantizar la integración estética de las nuevas áreas.

Estas zonas permitirán a un número más amplio de usuarios realizar actividades cardiovasculares, de musculación, tonificación, equilibrio, coordinación y flexibilidad.

Concretamente, en el parque de Oza contará con dos ruedas de estiramiento y torsión, un corredor, dos bicicletas elípticas, otra estática, una unidad de estiramientos, barras paralelas inclusivas, una prensa de pecho doble inclusiva, un step asistido, equilibrio, un banco de abdominales, una bicicleta reclinada y otra de brazos.

En As Lagoas se colocará una rueda de estiramiento y torsión, un corredor, una bicicleta elíptica, otra estática, una prensa de pecho doble inclusiva, un step asistido, equilibrio, un banco de abdominales, una bicicleta reclinada y otra de brazos.

Por último, en la Sagrada Familia habrá dos ruedas de estiramiento y torsión, un corredor, dos bicicletas elípticas, otra estática y barras paralelas inclusivas.

Para los acabados se utilizará una capa superior de TPV en Sagrada Familia y Oza. En As Lagoas habrá un acabado de césped artificial.