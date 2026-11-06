UGT denuncia "avería prolongada" en el sistema de equipajes del aeropuerto de Alvedro en A Coruña

Desde hoy el aeropuerto de Alvedro en A Coruña tiene 3 nuevos destinos, lo que supone un aumento de pasajeros y mayor carga laboral para los trabajadores. Sin embargo, el sindicato UGT denuncia en nota de prensa, el "deterioro progresivo de unas instalaciones que vienen registrando fallos de manera recurrente debido a la falta de mantenimiento y de inversiones continuadas".

Y se preguntan "¿De qué sirve anunciar más rutas y un mayor volumen de vuelos si se opera en condiciones de precariedad que repercuten directamente en la salud de las plantillas y en la calidad del servicio que se presta a las personas usuarias?".

Explican desde el sindicato que, debido a "una avería prolongada en el hipódromo de equipajes, el sistema encargado de transportar las maletas desde los mostradores de facturación hasta el patio de clasificación".

Actualmente, el sistema principal "se encuentra completamente fuera de servicio y solo permanece operativa una cinta secundaria" que conecta directamente con el patio. "Esta situación obliga al personal de las empresas de handling a realizar un sobreesfuerzo físico constante": por cada pasajero o pasajera que factura, las personas trabajadoras deben abandonar su puesto en el mostrador para guiar y acompañar al pasaje hasta la cinta de equipajes especiales, situada en otro punto de la terminal.

Afecta a plantilla y viajeros

Todo ello tiene impacto, primero en el pasaje, que debe trasladar sus pertenencias a otra zona de la terminal. Y después a los trabajadores, por "verse desbordados al concentrarse la salida de todas las maletas a través de una única cinta y estar sometidos a elevados niveles de estrés, fatiga y sobrecarga física como consecuencia de la falta de medios materiales adecuados".

Según las estimaciones trasladadas, "el sistema no estará reparado, como mínimo, hasta el próximo martes", lo que prolongará durante varios días más este "escenario insostenible", tal y como lo describe el sindicato.