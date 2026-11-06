El Puerto de A Coruña habilitará otros 14 puntos de recarga para vehículos eléctricos

Los ciudadanos de A Coruña con coches eléctricos podrán cargarlos en suelo portuario sin ninguna restricción, luego de que el consejo de administración de la Autoridad aprobase este viernes el otorgamiento de una concesión a Iberdrola para instalar 14 puntos de recarga para vehículos eléctricos, que se suman a los 30 que habilitará Zunder.

Iberdrola Clientes S.A.U. instalará cuatro puntos en el aparcamiento de la Lonja, en el muelle de Linares Rivas, en un ámbito de acceso restringido a los usuarios del puerto. Los otros diez puntos de recarga se ubicarán en zonas abiertas a todos los ciudadanos: seis en el entorno del Centro Oceanográfico y cuatro en la parte posterior del edificio de la Autoridad Portuaria en la Marina.

Iberdrola se suma así a la empresa Zunder, que también tiene una concesión para instalar 30 cargadores en espacios portuarios, algunos de ellos en zonas abiertas también a todos los usuarios como los entornos de Correos y de la Casa del Mar y el Centro Oceanográfico. La compañía está ultimando los permisos para poder iniciar las obras y ponerlos en servicio.

Los consejeros portuarios aprobaron hoy además el otorgamiento de nuevas concesiones a la Cofradía de Pescadores, para que continúe con su actividad en la dársena de Oza, y a TMGA y El Corte Inglés, para que mantengan las instalaciones que utilizan en el muelle de San Diego, cuyo permiso debía vencer el 31 de diciembre de 2029.

La Autoridad Portuaria también renueva las licencias de los operadores Galigrain, TMGA y Pérez Torres Marítima para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.

El diseño del Plan Estratégico

Durante la reunión se informó del nuevo Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria, que se prevé aprobar en el siguiente consejo de administración. El plan, en la fase final de su elaboración, preparará al puerto para los cambios que se irán produciendo a partir de 2027.

Los principales son el traslado completo de Repsol al puerto exterior, la entrada en funcionamiento del acceso ferroviario de Punta Langosteira y la puesta en marcha de Coruña Marítima, que deberá reforzar las operativas de las empresas portuarias, especialmente las vinculadas al sector pesquero.

Este plan identifica seis ejes: actividad comercial portuaria; infraestructura y servicios; integración puerto-ciudad; personas, digitalización y organización; sostenibilidad; y equilibrio financiero. En torno a ellos se articulan diferentes proyectos estratégicos, entre los que figuran Coruña Marítima, Green Port y Arteixo Litoral. Se han establecido 18 objetivos estratégicos y más de 100 proyectos e iniciativas con indicadores objetivos de seguimiento.