Un conductor de un patinete eléctrico recibe asistencia sanitaria tras chocar con un coche en A Coruña

Una persona que circulaba en un patinete eléctrico esta mañana ha tenido que recibir asistencia sanitaria tras chocar con un coche en A Zapateira. El choque se produjo hacia las 09:17 horas en la rotonda de la avenida de Nueva York, donde un turismo colisionó con el patinete.

Un particular fue quien dio aviso a los servicios de emergencias, que movilizaron a Urxencias Sanitarias y a la Policía Local. El golpe no tuvo graves consecuencias en los implicados, aunque el que iba en el patinete tuvo que ser atendido por los sanitarios.

Minutos más tarde, hacia las 09:55 horas, un ciclista sufría otro pequeño accidente en la ciudad.

Este tuvo lugar en el paseo marítimo, en la avenida Barrié de la Maza, en la rotonda frente a la Fuente de los Surfistas.

En este caso el propio ciclista sufrió una caída, lo que le provocó un corte sin gravedad.