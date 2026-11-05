Confusión en la estación de A Coruña en el primer día sin trenes: "La apertura de la estación de bus nos despistó"

La estación provisional de A Coruña ha amanecido sin trenes. Las vías vacías y los viajeros cargados de maletas y bolsas, algunos incluso con bebés o mascotas, se han visto obligados a coger un autobús para ir hasta Santiago. Ya que desde hoy, día 5 hasta el próximo 12 de noviembre, a consecuencia de las obras de la nueva intermodal, algunos trayectos se tienen que hacer en autobús. Pero no uno de los que salen de la nueva terminal de autobuses inaugurada esta semana, sino de delante de la estación de ferrocarril al lado de la pequeña rotonda. Ya que desde hoy, día 5 hasta el próximo 12 de noviembre, a consecuencia de las obras de la nueva intermodal, algunos trayectos se tienen que hacer en autobús.

Algunos viajeros se han confundido e, incluso, han perdido su billete de tren por no llegar a tiempo. Es el caso de Cristina y María, dos chicas que explican "nunca nos había pasado lo de ir en bus, entonces, como abrió la estación de buses fuimos hasta allí, preguntamos por el que iba a Ourense y al ver a qué hora salía vimos que era distinto, no era el de Renfe." En consecuencia, no han llegado a tiempo a coger el que sí había puesto la compañía ferroviaria y han perdido el billete. "La apertura de la nueva estación nos despistó" comentan entre risas "ha sido un malentendido".

Pero no han sido las únicas. En general, las personas que iban a viajar hoy tenían claro que iban a hacer un tramo en autobús en vez de en tren. Pero a muchos no les quedaba claro dónde había que coger dicho autobús. Y es que, parece que la gente se ha adaptado bastante bien al cambio. Lo que más hay son despistes con la apertura de la nueva terminal de autobuses, por lo que vemos viajeros despistados o corriendo cuando se dan cuenta de que su bus, el que sustituye al tren, sale de la estación provisional de ferrocarril.

Pequeñas molestias

Aunque, en general, los viajeros no se quejan demasiado, sí es cierto que el viaje se les puede hacer algo más incómodo al tener que hacer un cambio de medio de transporte. Es el caso de Laura, una mujer de avanzada edad, que hoy va a viajar "yo me mareo un poco en el autobús" comenta resignada, "así que me voy a quedar por aquí para coger asientos hacia adelante, que es un poco mejor". Y aunque nos dice que no entiende "cómo en pleno siglo XXI todavía hay estos cortes" continúa con la resignación diciendo "¿qué le vamos a hacer?" aunque apostilla "tengo que ir de viaje, si no, por placer yo no me hago este viaje".

Y eso que recuerda perfectamente cuando los viajes en ferrocarril eran mucho más pesados y largos. Nos cuenta sobre la ruta en tren entre A Coruña y Barcelona. "Se tardaban dos días y mis hermanos estaban estudiando allí, entonces mi madre les preparaba tuppers con todo, porque comían y cenaban en el tren." También se acuerda del tren entre A Coruña y Lugo que "los asientos, algunos eran de madera, aquellos de barrotillos". Un gran cambio desde aquellos tiempos hasta el día de hoy.

Microbuses y taxis

Aunque para llegar a Santiago de Compostela desde A Coruña Renfe ha fletado autobuses, para las paradas intermedias como O Burgo, Uxes, Cerceda u Ordes la compañía pone a disposición de los viajeros microbuses e incluso taxis. Dado que son paradas en las que hay menor afluencia de viajeros, de esta manera se evita sumar tiempo a los trayectos. Incluso, como en algunas de ellas ya no es posible sacar billetes, porque no hay taquillas, el taxi va parando en las paradas intermedias por si hay alguna persona para subir. Si salen desde A Coruña, con billete, los propios empleados de Renfe ya van repartiendo a los viajeros en función de su destino. A pesar de los cambios, las confusiones o las pequeñas molestias, cada uno llega a su destino.