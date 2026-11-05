La Autoridad Portuaria de A Coruña renueva las señales de sus instalaciones

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha sacado hoy a licitación las obras de renovación y refuerzo de la señalética de los muelles y del conjunto de sus instalaciones y espacios. La actuación se llevará a cabo en los próximos meses. La señalética a implantar ha sido diseñada por la agencia Reclam y se centra en materia de seguridad, movilidad y control de accesos en las dársenas interior y exterior.

El objetivo es mejorar tanto la seguridad como reforzar la información a usuarios y visitantes. También adaptar la imagen del puerto a las nuevas necesidades operativas y de uso ciudadano. Esta medida reforzará su papel como un espacio abierto e integrado en la ciudad, compatible con el mantenimiento de los máximos estándares de seguridad exigidos en una infraestructura estratégica, tal y como explica la Autoridad Portuaria en nota de prensa.

Nueva señalética del Puerto Cedida

Las obras cuentan con un presupuesto de 400.000 euros y disponen de un plazo de ejecución de siete meses. Durante este periodo se abordará la sustitución de elementos obsoletos y la implantación de un sistema homogéneo y actualizado.

Proyecto de nuevas señales Cedida

El proyecto contempla además la implantación de una imagen gráfica homogénea y fácilmente reconocible en todo el ámbito portuario.