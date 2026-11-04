La Guardia Civil investiga la presunta agresión al director de un instituto de Oleiros (A Coruña)

La comunidad educativa del IES Neira Vilas de Oleiros (A Coruña) está consternada tras la presunta agresión sufrida por su director el pasado viernes por parte del familiar de un alumno. La Guardia Civil está en estos momentos investigando los hechos que ocurrieron dentro del propio centro.

"Tenemos una denuncia puesta por parte del familiar del alumno el viernes y otra por parte del director que la puso el lunes", han detallado fuente de la Benemérita a Europa Press. "Se está tomando declaración a los testigos", han añadido respecto al caso.

La Xunta, además, tiene como prioridad el "preservar el buen clima en las aulas", tal y como han recordado a Europa Press. Por ello, han avanzado que van "a reforzar aún más este campo con un nuevo paquete de acciones para seguir fortaleciendo el clima de respeto, responsabilidad y convivencia en las aulas a nivel integral, como condiciones indispensables para enseñar y aprender".

Entre ellas, han destacado, que se incluye la "intensificación de las sanciones para el alumnado que cometa faltas de carácter muy grave como el acoso y el ciberacoso; y también si tipifican, por primera vez, las agresiones a los docentes, una medida pionera en toda España".

Sanciones

La Xunta destaca que "se va a intensificar su protección a través de la nueva Oficina de apoyo al profesorado", han incidido. También se establecerá un nuevo régimen administrativo de infracciones y sanciones de modo que, ante agresiones a los profesionales docentes, se fijan consecuencias administrativas "proporcionales a la gravedad de los hechos, que serán compatibles con las posibles responsabilidades civiles o penales correspondientes".

Es necesario tener en cuenta que en el nuevo régimen las sanciones por agresión al profesorado van desde 300€ a 15.000€, según han explicado fuentes de la Xunta a Europa Press.

En cuanto a las sanciones para el alumnado, se van a escalonar en tres niveles de gravedad, en vez de los dos actuales: conductas leves, graves y muy graves, en función de su correspondiente intensidad de respuesta educativa.

Respecto a las medidas correctoras previstas, para el caso de conductas de mayor gravedad se establece la "suspensión de la asistencia al centro por períodos más amplios o el cambio definitivo de grupo, por ejemplo".

Estas nuevas medidas se materializarán en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos 2027, a través de la cual se actualizará la normativa vigente, como son la Ley y el Decreto de Convivencia.

Contra acoso y ciberacoso

En el caso concreto de situaciones de acoso y ciberacoso se establece, con carácter general, el cambio de centro en las enseñanzas obligatorias o la pérdida del derecho a continuar escolarizado en el centro en las restantes enseñanzas, para quien cometa esta conducta.

"En estos supuestos, la medida podrá extender sus efectos a la imposibilidad de una nueva matrícula en el centro", han indicado fuentes de la Xunta.

Por otra parte, desde la Xunta han incidido en que se actuará en el campo de la prevención a través del Plan de coeducación cuya finalidad es "educar en el respeto a la dignidad y en la libertad de cada persona, fomentar relaciones basadas en el buen trato y en la responsabilidad y prevenir comportamientos de dominio, control, discriminación o violencia".