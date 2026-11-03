Los vecinos del Agra do Orzán, en A Coruña, quieren conocer el futuro del parque del Observatorio: "Es irrenunciable"

El parque del Observatorio del Agra do Orzán sigue siendo una asignatura pendiente para uno de los barrios más poblados de A Coruña. La apertura de una primera zona verde el pasado mes de marzo permitió acabar con décadas de reivindicaciones para retirar los muros que rodeaban los terrenos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pero aquella actuación estaba lejos de representar el proyecto que reclama el movimiento vecinal. Ahora, mientras el Ayuntamiento trabaja en mejorar la pequeña superficie ya abierta, el futuro del conjunto del ámbito continúa rodeado de incertidumbre urbanística.

La parcela de la calle Canceliña, que durante décadas permaneció inaccesible para los residentes, volvió a cerrar temporalmente sus puertas hace aproximadamente dos semanas. En su interior trabajan actualmente varias máquinas en una intervención que busca mejorar las condiciones de la zona ajardinada. Según explican fuentes municipales a Quincemil, se está ejecutando un pequeño proyecto que contempla la incorporación de tierra, la instalación de un sistema de riego automático y la plantación de nueva vegetación.

Desde el Gobierno local recuerdan que la apertura de marzo no supuso la finalización del parque, sino que permitió recuperar para el uso público una primera superficie después de derribar los antiguos muros perimetrales. La plantación realizada entonces tenía carácter provisional y pretendía evitar que el terreno quedase como un solar sin acondicionar mientras se avanzaba en las siguientes actuaciones. Por tanto, las mejoras que se están ejecutando ahora forman parte de ese proceso de acondicionamiento.

Parque del observatorio del Agra do Orzán con el acceso cerrado al público. Quincemil.

La primera intervención había dejado un espacio con césped, algunos árboles, bancos y alumbrado, aunque su aspecto y sus dimensiones provocaron críticas entre parte de los residentes. Ricardo Seixo, vinculado a la asociación vecinal del barrio, reconoce que la actuación actual supone al menos un avance respecto a la situación anterior, especialmente si sirve para corregir las deficiencias de la plantación inicial.

De hecho, explica que algunos de los árboles colocados tras la retirada de los muros se secaron en apenas dos semanas. La escasa profundidad de tierra y la abundancia de piedra en el terreno dificultaron su crecimiento, una circunstancia que ahora se pretende corregir con la incorporación de nueva tierra y un sistema de riego. La instalación de puntos de luz y la colocación de bancos habían sido algunas de las actuaciones realizadas en aquella primera fase, pero para los vecinos todavía queda mucho camino por recorrer.

Aspecto del parque a 2 de noviembre del 2026. Quincemil.

Una apertura que no convenció

La apertura oficial del parque del Observatorio tuvo lugar el 10 de marzo de 2026, después de que el Ayuntamiento consiguiese la cesión de los terrenos estatales y ejecutase la demolición de los antiguos cierres en octubre. La retirada de aquellos muros fue uno de los grandes hitos de una reivindicación que llevaba décadas sobre la mesa, pero el resultado final generó opiniones enfrentadas.

Durante la visita institucional, la alcaldesa, Inés Rey, que consiguió que esa reivindicación histórica se hiciese realidad, presentó el espacio como un nuevo pulmón verde para el barrio. Sin embargo, la Asociación Vecinal Agra mostró su malestar pocas semanas después y calificó de "esperpéntica" la inauguración. Consideraba que lo abierto no se correspondía con el proyecto que se había anunciado y que las mejoras realizadas eran insuficientes para las necesidades de una zona con una elevada densidad de población.

Las críticas se centraban en la falta de equipamientos, la escasez de bancos, la ausencia de zonas infantiles y de sombra y el aspecto de algunos elementos del recinto. La entidad insistía en que retirar los muros había sido una conquista importante, pero no equivalía a disponer del gran espacio verde que llevaba reclamando desde hacía aproximadamente cuatro décadas. E

Para Ricardo Seixo, la cuestión va mucho más allá de mejorar la pequeña parcela que ya pueden utilizar los residentes. La reivindicación histórica consiste en conseguir que el terreno que ocupa actualmente el Observatorio, junto con el conocido como Campo da Burra, se convierta en una zona verde y de ocio para el conjunto del vecindario.

"Para nosotros, el Parque de la Agra es una reivindicación irrenunciable. Vamos a seguir peleando por él", sostiene. El representante vecinal considera que la prioridad debe ser garantizar que esos terrenos tengan un uso público y que no se pierda la oportunidad de conseguir un espacio verde de mayores dimensiones.

Aspecto del parque a 2 de noviembre del 2026. Quincemil.

Alegaciones sin respuesta

El otro gran frente está en el futuro urbanístico de todo el ámbito. La apertura de la primera zona verde no resolvió las discrepancias sobre la ordenación de los terrenos, especialmente después de que el Pleno municipal aprobase inicialmente en mayo una modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que permite desarrollar nuevas viviendas en esta zona.

La propuesta, acordada por el Gobierno local del PSOE y el BNG, contempla combinar espacios libres con edificaciones residenciales. El PP se opuso a la modificación. Uno de los puntos más controvertidos para los residentes es el antiguo solar de las Adoratrices, cuya transformación urbanística forma parte de este proceso y que había sido señalado como una oportunidad para ampliar las zonas verdes del barrio.

El cambio de planeamiento provocó nuevas movilizaciones vecinales. Los residentes consideran que la propuesta no responde a sus demandas históricas y temen que la construcción de viviendas reduzca las posibilidades de conseguir un gran parque. El pasado abril, más de 200 personas participaron en una manifestación por las calles del barrio para mostrar su rechazo al proyecto urbanístico.

La asociación vecinal presentó sus alegaciones ante el Ayuntamiento el 4 de agosto, antes de que concluyese el plazo establecido para hacerlo, el día 11 de ese mes. En el escrito cuestionaba, entre otros aspectos, la documentación aportada para la modificación del planeamiento, la existencia de información incompleta y las deficiencias del estudio de movilidad.

Casi tres meses después, el colectivo continúa esperando una respuesta municipal. "Ahora está en el tejado del Ayuntamiento, que tiene que responder a todas y cada una de las alegaciones presentadas", explica Seixo. La resolución determinará los siguientes pasos administrativos y permitirá conocer si el Gobierno local acepta alguna de las objeciones planteadas por los residentes.

En caso de que se estimen las alegaciones, el representante vecinal apunta a la necesidad de elaborar una nueva ordenación urbanística para el ámbito, lo que abriría otra etapa de negociación sobre el futuro de los terrenos. Mientras tanto, la asociación mantiene su postura y defiende que el conjunto del Observatorio y el Campo da Burra deben tener un uso verde y de esparcimiento ciudadano.

Qué futuro quieren

Ante la falta de avances que considera suficientes, la asociación vecinal ha decidido trasladar ahora la reivindicación directamente a las tres formaciones políticas con representación en la Corporación municipal. El colectivo ha remitido una comunicación al PSOE, al BNG y al PP para pedirles que expliquen qué modelo de parque defenderían en caso de gobernar A Coruña.

La petición tiene una fecha límite: el 31 de diciembre de 2026. Antes de que termine el año, los vecinos quieren conocer la posición de cada partido sobre el futuro del espacio y, especialmente, si están dispuestos a mantener como zonas verdes tanto los terrenos que ocupa actualmente el Observatorio como el Campo da Burra y la superficie que ya se abrió al público.

Seixo insiste en que no están pidiendo a las formaciones políticas que presenten ahora un proyecto urbanístico completamente desarrollado, con planos y detalles técnicos. Lo que quieren es un compromiso político claro sobre el destino de esos terrenos. "Con que nos digan que el Campo da Burra, el terreno que ocupa el Observatorio y lo que ya se abrió van a quedar como zona verde o zona de ocio, nos basta", explica.

La asociación quiere disponer de esa información antes de que avance el calendario político y poder trasladar a los residentes qué propone cada formación. Si alguno de los partidos no responde a la petición, el colectivo también tiene previsto hacerlo público para que los vecinos conozcan su posición.

“Si realmente van a hacer lo que quiere la vecindad, con decirlo es fácil. No es tan complicado", resume el representante vecinal.

El objetivo es que la ciudadanía pueda conocer las propuestas antes de las próximas decisiones sobre el planeamiento y valorar qué compromisos adquieren las distintas formaciones. La asociación considera que el futuro del parque debe ocupar un lugar central en el debate político municipal y no quedar reducido a actuaciones puntuales sobre una pequeña parcela.