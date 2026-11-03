Retenciones kilométricas en la AP-9 a la altura de Cambre (A Coruña) por un accidente entre tres vehículos

Un accidente de tráfico viene a marcar la mañana del martes en la comarca coruñesa. Unos minutos después de las 8:30 de la mañana tres vehículos se veían implicados en un accidente por alcance en la AP-9 a la altura de Cambre, según fuentes de la Guardia Civil.

La Guardia Civil informa también de que, por suerte, no se han registrado heridos.

Los servicios de emergencia se han visto obligados a cortar el carril derecho dirección salida en el kilómetro 11, donde ha tenido lugar el siniestro, con el fin de proceder a la retirada de los vehículos accidentados.

Este siniestro ha ocasionado importantes retenciones de tráfico que a primera hora llegaban hasta el kilómetro 7 de la AP-9 en dirección salida.

Hacia las 10:30 horas el tráfico, según informa la DGT, recuperaba la normalidad con la apertura de los dos carriles de circulación.

Accidente en Pastoriza

Asimismo, esta mañana tuvo lugar otro accidente de tráfico, en este caso en Arteixo, en la zona de Pastoriza.

El siniestro se produjo hacia las 09:30 horas entre los kilómetros 5 y 6 de la AG-55 en dirección A Coruña, cuando el 112 recibió el aviso del sistema de emergencias del propio vehículo.

Las primeras hipótesis apuntan a una salida de vía.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias que atendió a la persona herida, aunque no se ha confirmado si fue necesario su traslado a un centro hospitalario.