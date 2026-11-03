Obras en las pasarelas del río Mero de Cambre. Concello de Cambre

Las obras del río Mero en Cambre (A Coruña) se adentran en la rehabilitación de las pasarelas

Las obras en el paseo fluvial del río Mero, en Cambre, avanzan adentrándose en la rehabilitación de las pasarelas. Estas actuaciones concentran el 65% del dinero presupuestado, un total que supera los 870.000 euros.

Los trabajos están financiados por la Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia e incluyen además medidas para la conservación de este espacio natural.

En cuanto a las intervenciones en las pasarelas, se actuará sobre cinco de ellas donde se llevarán a cabo labores de limpieza con hidrolimpiadora, lijado de elementos de madera y sustitución de piezas que presentan deterioración.

Con esto se busca mejorar las condiciones de conservación de las infraestructuras y reforzar su seguridad.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, expresó su "alegría por comprobar cómo están avanzando las obras y lo bien que está quedando el entorno del río Mero. Es una actuación muy demandada por los vecinos y una inversión importante para recuperar y poner en valor uno de los espacios naturales más queridos de Cambre".

Otras de las actuaciones pasan por la reparación y sustitución de las señales y carteles, la limpieza de los sistemas de drenaje, los trabajos de mantenimiento de la vegetación y la renovación de los vallados.

Los trabajos, que arrancaron en verano, estarán listos antes de que termine este año.

El gobierno municipal pone en valor el trabajo previo para asegurar esta intervención y la colaboración institucional.

En este sentido, Piñeiro declaró que "ver cómo avanzan estas obras es el resultado de mucho trabajo, insistencia y de no dar nunca por perdida una oportunidad para Cambre".

Más allá de la actuación en marcha, el Concello mantiene que la mejora del río Mero debe "formar parte de un compromiso continuado de conservación, recuperación y puesta en valor de este espacio natural, para el que se seguirán buscando nuevas vías de colaboración y financiación con las distintas administraciones".