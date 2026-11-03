La nueva estación de autobuses de A Coruña abre sus puertas: de la "modernidad" a la "incertidumbre" de las líneas

A Coruña estrena este martes, 3 de noviembre, una nueva estación de autobuses integrada en la infraestructura de la intermodal.

La nueva terminal, a la que se accede por la avenida da Sardiñeira, donde desde primera hora una fila de personas se encaminaba hacia la estación en una imagen que ahora se convertirá en habitual en esta zona de Os Mallos.

Al entrar, dos pantallas en el hall reciben a los viajeros con la información sobre las conexiones, aunque algunos pasajeros lamentaban en esta jornada inaugural que no todos los viajes salían aquí.

Mar Díaz, coruñesa que viaja a Asturias, reconocía que "me gusta mucho la infraestructura, la impresión es muy buena".

A diferencia de la antigua estación, ahora los autobuses están al mismo nivel que la entrada pero, eso sí, por encima de la terminal ferroviaria, en un nivel inferior.

Ambas estaciones no estarán conectadas hasta dentro de unos meses, cuando se finalicen las obras en la parte ferroviaria. La pasarela que une ambas infraestructuras ya está lista del lado de los autobuses, en la avenida da Sardiñeira, con detalles por rematar del otro lado, en la avenida del Ferrocarril.

El aspecto que ofrece la estación es más moderno, con instalaciones como enchufes en la zona de asientos, además de más bancos y pantallas con información de las llegadas y las salidas.

Confusión entre los viajeros

Esta jornada inaugural no está exenta de confusión entre algunos de los viajeros.

Una pasajera que tenía que coger el bus esta mañana desconocía que ya no está disponible la parada de la ronda de Outeiro desde la avenida de Arteixo, por lo que tuvo que acudir a la estación.

"Nos parece un rollo porque la información es un poco ineficiente", comentaba esta mañana Gabriela, que viene de Arteixo a A Coruña.

La apertura de hoy ha obligado a reconfigurar los recorridos de los autobuses metropolitanos.

Estas modificaciones afectan a los corredores de acceso a la ciudad desde municipios como Culleredo, Oleiros, Cambre, Sada, Betanzos, Arteixo, Carballo y A Laracha, así como a los servicios que enlazan A Coruña con otros destinos gallegos.

Concretamente, la reorganización afecta a cinco corredores principales: las avenidas de A Pasaxe, Monelos, Alfonso Molina, Arteixo y Fisterra. La Xunta ha detallado los itinerarios que seguirá cada grupo de líneas, diferenciando entre los autobuses que terminan en la intermodal y aquellos que continúan hasta el centro de A Coruña, principalmente hasta el Teatro Colón.

Sin aparcamiento

La nueva estación abre sin aparcamiento subterráneo, pese a que esta obra ya está completada.

Su gestión está todavía por definir y el parking todavía no ha sido recibido por Adif, a quien en principio corresponde asumir su explotación.

Este lunes, la portavoz del BNG en A Coruña, Avia Veira, anunciaba que su partido presentará una moción instando al gobierno local a gestionar estas 70 plazas, como se había establecido inicialmente en un convenio del 2022.

La alcaldesa, Inés Rey, declinó hacer comentarios al respecto.

Dudas con la antigua estación

También desde hoy la antigua estación de autobuses de la calle Caballeros queda en desuso, después de 51 años dando servicio a la ciudad.

El futuro de esta infraestructura es todavía una incógnita.

Concello y Xunta están manteniendo conversaciones para determinar posibles nuevos usos, aunque la titularidad de un gran espacio ubicado en una posición muy estratégica para la ciudad sigue siendo motivo de discrepancia entre ambas administraciones.