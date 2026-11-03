Irene Montero, en su visita a A Coruña, exige no desconvocar la huelga general del 11N: "Tiene que ser un paro masivo"

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha visitado hoy la ciudad de A Coruña para reunirse con representantes sindicales y trabajadoras de Inditex, respecto a sus reivindicaciones sobre diferencias salariales en el gigante textil que ha presentado recientemente récord de beneficios. Ha estado acompañada por Isabel Faraldo, candidata de Podemos al Congreso por A Coruña y Aitor Neira, candidato a la alcaldía de la ciudad herculina.

En la coruñesa plaza de Santa Catalina, la también eurodiputada de Podemos ha aprovechado para contestar a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo . Esta mañana el líder del PP ha solicitado a los sindicatos que "reconsideren esa huelga", porque "después de 69 muertos es un grave error" declaraba en referencia directa del trágico accidente de tren de Urda.

Montero ha cargado contra Feijóo declarando "yo entiendo cuál es la posición del Partido Popular, que es que no haya huelgas, ni sindicatos y que la gente agache la cabeza. Que la vida de cualquier persona trabajadora sea la sumisión al poder de un patrón y, también, de los políticos que lo protegen, como el señor Feijóo o el señor Abascal".

Además, ha vuelto a hacer un llamamiento a la huelga general, que, en su opinión, "tiene que ser una huelga masiva". Un paro nacional que para Montero tiene el objetivo de "defender que las casas son para vivir, que los salarios dignos no son un regalo, para defender que vida solo hay una y que nadie tiene por qué imponerle a otra persona vivir con la cabeza agachada".

Sol y Óscar Puente

Montero ha hablado abiertamente sobre el desalojo de la Puerta del Sol esta madrugada que calificaba de "violencia gratuita" por parte de la Policía. "El único objetivo que tiene es evitar que se produzcan nuevas movilizaciones, cuando son la única manera que tenemos las personas de conquistar derechos" ha apostillado a este respecto.

Por otro lado, respecto a la comparecencia del ministro Óscar Puente en el Congreso de los Diputados por la tragedia de Urda, se ha pronunciado claramente al decir "que es un consenso social que el ministro Puente debe dimitir, pero creo que, además de esa dimisión, el núcleo del asunto es la liberalización". Para ello ha vuelto a reivindicar la "aplicación del artículo 128 de la Constitución para (...) renacionalizar el sistema ferroviario".

Próximas elecciones

En clave gallega, respecto a la candidatura de Podemos en las cuatro provincias y la posibilidad de que el voto a la izquierda del PSOE se concentre en el BNG, Montero declaraba que "todo el mundo ve que necesita tener en las instituciones personas que vayan a defender que los problemas vienen de arriba". Para ello, en su opinión, frente a otras opciones de la izquierda, "Podemos es la opción política más fiable".

También, preguntada acerca de la falta de representación actual de Podemos en el Concello de A Coruña, la candidata a la presidencia del Gobierno, ha defendido que "hay que dar todas las batallas, las causas justas hay que pelearlas siempre" en referencia a las próximas elecciones municipales del 2027.

Reunión con trabajadoras

Este viaje de la candidata de Podemos a A Coruña se da para reunirse con trabajadoras y representantes sindicales de Inditex, que vienen reclamando la impugnación del convenio estatal que se les aplica. Esta impugnación, que ya está en los juzgados, como explicó, Lucía Domínguez, delegada de la CIG en Inditex y portavoz del Comité de Empresa.

La representante sindical ha calificado el convenio como "discriminatorio entre las plantillas, ya que segrega a trabajadoras que cobran con una diferencia salarial de 4.000€ al año por el mismo trabajo". A este respecto también se ha pronunciado Irene Montero, que vinculaba los beneficios récord de Inditex "a costa de que las trabajadoras cobren 4.000€ menos al año, tengan peores condiciones laborales, peores descansos, menos días de vacaciones y, también, menos capacidad de negociación colectiva".

Además, Domínguez, ha recalcado que, desde el comité de empresa, van "a continuar haciendo movilizaciones (...) para frenar el impacto de este convenio estatal empobrecedor para las trabajadoras del comercio textil".