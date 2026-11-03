Detenidas cuatro personas en A Coruña y Madrid por falsear documentos para dar de alta a trabajadores irregulares

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas de nacionalidad senegalesa entre A Coruña y Madrid por utilizar documentación falsa para dar de alta a trabajadores en situación irregular.

La investigación comenzó a raíz de varias irregularidades detectadas en las altas de trabajadores en la Seguridad Social en empresas de varias provincias españolas, en las cuales se utilizaba documentación ilegítima.

Dos operaciones

Dentro de la operación Threefall, la investigación permitió localizar en Camariñas a la empresa pesquera donde uno de los implicados trabajaba suplantando la identidad de un tercero.

Un empleado de la propia empresa había sido quien presentó a su jefe a este ciudadano, afirmando que contaba con el permiso en regla y con la titulación requerida.

Esta operación se saldó con tres detenciones, la del trabajador en situación irregular que suplantaba la identidad, la del compañero de trabajo que era conocedor de que la documentación era falsa y la del titular legítimo de la documentación, localizado en Madrid por ceder sus documentos.

Una segunda operación paralela, la Gama, terminó con la detención de un hombre que cedió su permiso de trabajo para que personas en situación irregular se dieran de alta en empresas de Galicia y Andalucía.

Con esta práctica, mientras los trabajadores realizaban la labor en situación irregular, el titular legítimo obtenía cotizaciones fraudulentas para futuras prestaciones sociales.