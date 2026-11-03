A Coruña recupera la historia de Syra Alonso, la escritora que se exilió en México tras la Guerra Civil

La vida y la obra de Syra Alonso (1899-1970) volverán a cobrar protagonismo en A Coruña este viernes 6 y sábado 7 de noviembre. El Kiosco Alfonso será el escenario de unas jornadas dedicadas a recuperar la figura de esta escritora coruñesa, que se exilió en México después del asesinato de su compañero, el pintor de vanguardia Francisco Miguel, en 1936.

La iniciativa está organizada por el Concello de A Coruña, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la Deputación da Coruña y Alvarellos Editora. Durante las dos jornadas, diferentes especialistas abordarán la trayectoria personal y literaria de Alonso, así como el valor de sus escritos para comprender el exilio y la memoria histórica.

El encuentro coincide con la publicación de "El mar tenía un amargo sabor a lágrimas. Memorias (1937-1945)", una edición que incorpora nuevos manuscritos de la autora localizados recientemente en México por Conrado J. Arranz Mínguez.

Parte de estas memorias ya había sido publicada en gallego en el año 2000 y reeditada en 2025 por Alvarellos. El hallazgo de nuevos documentos permite ahora ampliar el conocimiento de su obra y recuperar otros testimonios de una etapa marcada por la Guerra Civil y el exilio.

Dos días de encuentros

Las jornadas comenzarán el viernes 6 de noviembre a las 18:00 horas con una primera mesa coordinada por Consuelo Bautista, en la que participarán Carme Vidal, Nerea González, Anxos Sumai y Tono Correa Corredoira.

Las intervenciones abordarán el regreso de los diarios de Syra Alonso desde el exilio, la interpretación de sus vivencias desde la psicología, la traducción de sus memorias y diferentes aspectos de su obra.

A las 19:00 horas tendrá lugar una segunda mesa, coordinada por Cristina González Novoa, con Olivia Tudela, Olga Patiño, Rosario Mascato y Yirel de la O Molina. En este caso, las ponencias profundizarán en la relación de la escritora con A Coruña, su paso por Lisboa camino del exilio y las posibilidades de lectura de sus memorias.

La memoria de Syra Alonso

La programación continuará el sábado 7 de noviembre a partir de las 11:00 horas, con una tercera mesa coordinada por Jorge Calle.

Participarán Xavier Seoane, María Valcárcel, Olga Novo, Ramón Nicolás y Miguel Anxo Fernán Vello, que analizarán el valor histórico y literario de los diarios, la dignidad humana reflejada en sus páginas y las claves de su escritura.

La última sesión comenzará a las 12:00 horas, bajo la coordinación de Carmen Rodeja. Contará con las intervenciones de Inmaculada Otero, Cesáreo Sánchez Iglesias, Olga Mahía y Conrado Arranz, este último responsable del hallazgo de los nuevos manuscritos en México.

Las ponencias se centrarán en la voz narrativa de Syra Alonso, su experiencia personal y las distintas perspectivas desde las que puede estudiarse su legado.