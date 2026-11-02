Irene Montero estará este martes en A Coruña para visitar a las trabajadoras de Inditex

La eurodiputada y candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, visitará este martes A Coruña para mantener un encuentro con trabajadoras de Inditex y conocer de primera mano sus reivindicaciones laborales, especialmente las relacionadas con las condiciones de trabajo y las mejoras salariales.

Según ha podido confirmar Quincemil, la reunión servirá para que las empleadas trasladen directamente a Montero sus principales preocupaciones y expliquen los motivos de su oposición al convenio ARTE, así como las demandas que vienen planteando en materia de derechos laborales y negociación colectiva.

El encuentro busca abrir un espacio de diálogo en el que las trabajadoras puedan exponer su situación y dar visibilidad a las reivindicaciones que mantienen en el sector.

Desde Podemos destacan la importancia de escuchar directamente a las empleadas para conocer las condiciones en las que desarrollan su actividad y las dificultades a las que se enfrentan.

Faraldo y Neira, en la reunión

La visita contará también con la presencia de Isabel Faraldo, candidata de Podemos por la provincia de A Coruña al Congreso de los Diputados, y Aitor Neira, candidato de la formación a la Alcaldía de A Coruña.

Ambos acompañarán a Irene Montero en una reunión centrada en las condiciones laborales de las trabajadoras de Inditex, sus demandas salariales y su posición respecto al convenio colectivo del sector.