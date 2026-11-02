A Coruña estrena estación de autobuses sin aparcamiento y con dudas sobre el futuro de la vieja terminal

A Coruña está a punto de cambiar una de las piezas fundamentales de su movilidad metropolitana, pero la apertura de la nueva estación de autobuses no resolverá todas las incógnitas que rodean a la intermodal. El próximo martes 3 de noviembre, los autocares dejarán de entrar y salir de la terminal de la calle Caballeros para trasladar su actividad al entorno de la estación de tren de San Cristóbal. Sin embargo, el cambio llegará con parte de las instalaciones todavía fuera de servicio, dudas sobre cómo afectará a los desplazamientos diarios y una importante pregunta sin respuesta: qué ocurrirá con el espacio que quedará vacío en la antigua estación.

La nueva terminal permitirá concentrar los servicios interurbanos junto al ferrocarril y avanzar hacia un modelo de transporte en el que los viajeros puedan combinar diferentes medios. Pero esa conexión todavía no será completa. El aparcamiento subterráneo no estará disponible desde el primer día y tampoco podrá utilizarse la pasarela peatonal que debe conectar directamente las estaciones de autobús y tren. A estas limitaciones se suma la preocupación de los colectivos vecinales por el impacto de los nuevos recorridos en el tráfico urbano y por las dificultades que el traslado pueda ocasionar a quienes llegan a A Coruña desde los municipios del área metropolitana.

La Xunta sostiene que ha cumplido con las actuaciones que le correspondían y defiende que la terminal puede comenzar a funcionar. Las asociaciones vecinales, en cambio, cuestionan el calendario elegido y reclaman que se escuche a los usuarios antes de ejecutar una reorganización de estas dimensiones. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene conversaciones con el Gobierno gallego para definir el futuro de la antigua estación, cuya titularidad continúa siendo motivo de discrepancia entre ambas administraciones.

Sin todos los servicios

La estación de autobuses se encuentra terminada desde diciembre de 2025, según ha explicado la directora xeral de Mobilidade de la Xunta, Judit Fontenla. Desde entonces, la Administración autonómica ha trabajado en los trámites necesarios para ponerla en servicio, aunque la apertura no coincidirá con la disponibilidad de todos los elementos previstos en el proyecto de la intermodal.

El edificio se organiza en dos niveles y tiene su acceso principal por la avenida de A Sardiñeira. En esta zona se encuentran el edificio de viajeros y las 20 dársenas destinadas a los servicios interurbanos, que concentrarán desde el 3 de noviembre las operaciones que hasta ahora se desarrollaban en la calle Caballeros. El traslado permitirá que los autobuses tengan su punto de partida y llegada junto a la estación ferroviaria, aunque la conexión entre ambas terminales no estará completamente resuelta.

Uno de los principales problemas para los viajeros será la ausencia inicial del aparcamiento subterráneo. Esta instalación estaba llamada a facilitar el acceso de quienes llegan a la estación en vehículo particular para recoger a familiares, acompañar a pasajeros o continuar su desplazamiento en transporte público. Sin embargo, todavía no podrá utilizarse porque la infraestructura no ha sido recibida formalmente por Adif, organismo al que corresponde asumir su explotación conforme al convenio establecido.

Fontenla ha explicado que la Xunta considera ejecutadas las obras que tenía encomendadas y que lleva desde marzo solicitando por escrito que se formalice esa recepción. La responsable autonómica ha apuntado que todavía existen cuestiones pendientes relacionadas con la gestión del aparcamiento y ha defendido que es necesario resolverlas para que pueda entrar en funcionamiento cuanto antes.

"El compromiso de la Xunta era construirlo, ejecutarlo y entregarlo. Lo hicimos en plazo y esperamos que Adif lo recepcione y ponga en marcha su explotación", ha señalado la directora xeral, que ha reconocido que inaugurar una estación de estas características sin disponer del aparcamiento constituye una carencia para los usuarios.

La Xunta, por tanto, atribuye la situación a un trámite que debe completarse para que la instalación pueda explotarse. Mientras no se resuelva, quienes acudan a la nueva terminal tendrán que organizar sus desplazamientos sin poder utilizar ese estacionamiento, una circunstancia que puede complicar especialmente los viajes de quienes dependen de un vehículo para llegar desde otras zonas de A Coruña o de su área metropolitana.

Tampoco estará operativa la pasarela peatonal que debe conectar directamente la estación de autobuses con la ferroviaria. Las obras de la parte correspondiente al ferrocarril todavía no han concluido y la Xunta no ha concretado una fecha para que los pasajeros puedan utilizar esa conexión. De este modo, el estreno de la terminal supondrá un avance en la concentración de los servicios de transporte, pero no permitirá todavía realizar el enlace entre autobús y tren en las condiciones previstas para el conjunto de la intermodal.

La apertura se producirá, además, en un momento en el que los usuarios tendrán que familiarizarse con los nuevos accesos y recorridos. El traslado no será gradual: todos los servicios interurbanos dejarán de operar en la antigua estación y pasarán a la nueva a partir del martes 3 de noviembre. La Xunta ha descartado que ambas terminales convivan durante un periodo de transición, por lo que el cambio afectará desde el primer día a los desplazamientos habituales de los pasajeros.

Vecinos cuestionan las prisas

La fecha de apertura ha generado preocupación entre las asociaciones vecinales, que consideran que el traslado debería producirse cuando estén más avanzadas las obras pendientes y se hayan evaluado adecuadamente las consecuencias para los usuarios. Luisa Varela, representante de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana, sostiene que la decisión se ha comunicado sin suficiente margen para analizar las necesidades de quienes utilizan a diario los servicios metropolitanos.

La federación mantuvo una reunión con la Dirección Territorial de Mobilidade de la Xunta el lunes 19 de octubre, en la que recibió información sobre el mapa de paradas y los cambios previstos en los itinerarios. Según relata Varela, los representantes vecinales preguntaron varias veces si existía una fecha prevista para la apertura de la nueva terminal, pero asegura que entonces no se les trasladó que el traslado fuera a producirse de manera inmediata.

"La sorpresa nuestra fue para mal. Salimos de ahí y nos fuimos a tomar un café y pasado una hora ya estaban publicando que se abría el 3 de noviembre", explica. Para la representante vecinal, la forma en la que se comunicó la decisión ha contribuido al malestar de las asociaciones, que reclaman mayor participación en una reorganización que afectará a miles de desplazamientos.

Varela considera que antes de fijar una fecha definitiva deberían escucharse las preocupaciones de los vecinos y vecinas del área metropolitana. La federación entiende que el traslado no puede analizarse únicamente como un cambio de ubicación de la estación, sino también por las consecuencias que tendrá para quienes necesitan el autobús para acudir al trabajo, estudiar o realizar gestiones en la ciudad.

"Primero hay que oír a los vecinos y a las vecinas y luego tomar decisiones", defiende. La portavoz insiste en que las dudas no se limitan a la terminal en sí, sino que abarcan los nuevos itinerarios, las paradas y las posibles afecciones al tráfico de A Coruña, especialmente mientras continúan pendientes otras actuaciones vinculadas al entorno ferroviario y a la reorganización de la circulación.

La federación considera que habría sido más razonable mantener abierta la antigua estación mientras no estuvieran completadas las obras necesarias para desarrollar la nueva organización del transporte. Entre las actuaciones que señala se encuentran dos rotondas que corresponden al Ayuntamiento, según explica Varela, además de los trabajos todavía pendientes en la parte ferroviaria.

Su preocupación se centra en que el traslado se produzca sin que estén resueltos todos los elementos que deberían facilitar la movilidad. La representante vecinal advierte de que la coincidencia de la apertura con obras todavía en marcha puede generar trastornos en la circulación y pide que se tenga en cuenta la experiencia de los usuarios que conocen de primera mano las necesidades de cada municipio.

La federación prevé mantener una reunión con las asociaciones del área metropolitana para recoger sus dudas y valorar los siguientes pasos. Tras ese encuentro, Varela plantea volver a contactar con la Xunta para trasladar las cuestiones que surjan y buscar respuestas. Por el momento, la organización mantiene sus reservas sobre el calendario y la manera en que se ha comunicado el cambio.

Más de un año de trabajo

La versión de la Administración autonómica difiere de la percepción trasladada por los colectivos vecinales sobre la preparación de la apertura. Fontenla ha defendido que la Xunta lleva tiempo trabajando con el Ayuntamiento de A Coruña en la reorganización de los recorridos de los autobuses y que los cambios no se han preparado de manera improvisada.

Según la directora xeral, la Dirección Xeral de Mobilidade celebró seis reuniones con representantes municipales entre abril de 2025 y octubre de 2026. La última tuvo lugar el 9 de octubre y, durante ese periodo, ambas administraciones abordaron los itinerarios de entrada y salida de los autocares, la ubicación de las paradas y las posibles afecciones al tráfico urbano.

Fontenla asegura que la Xunta remitió planos e información sobre los recorridos y que también estudió las alternativas planteadas por los técnicos municipales. El trabajo, según su explicación, permitió revisar los cinco corredores de acceso y salida de A Coruña y analizar cómo debían adaptarse a la nueva ubicación de la terminal.

"Se revisaron todos los itinerarios y los puntos de conflicto planteados por el Concello, y se estudiaron todas las alternativas técnicas que nos trasladaron", ha explicado. La responsable autonómica sostiene que el Ayuntamiento conocía las propuestas y disponía de información sobre los cambios antes de que se anunciara la fecha de apertura.

Por eso, Fontenla ha mostrado su sorpresa ante las críticas municipales relacionadas con el margen de tiempo disponible para preparar la reorganización. Según su versión, en la reunión del 9 de octubre ya se había hablado de una apertura próxima y la comunicación formal posterior confirmó que la terminal comenzaría a funcionar el 3 de noviembre.

"Me sorprende porque conocían los corredores y las paradas y podían trasladarnos cualquier preocupación sobre las afecciones al tráfico urbano", ha señalado la directora xeral. La Xunta defiende así que ha existido un trabajo técnico previo y que la nueva infraestructura está preparada para empezar a recibir viajeros, aunque algunas de sus instalaciones complementarias continúen pendientes.

A estas diferencias se suma otra cuestión que la Xunta quiere mantener separada del traslado: las demandas de los municipios del área metropolitana para mejorar frecuencias, incorporar nuevas conexiones o adaptar los servicios a las necesidades de trabajadores y estudiantes.

La vieja, sin un uso definido

Mientras las administraciones ultiman la reorganización del transporte, la antigua estación de autobuses se prepara para perder la actividad que ha mantenido durante décadas. A partir del 3 de noviembre, los autocares dejarán de operar en la calle Caballeros y el edificio perderá su función como principal terminal interurbana de la ciudad. Lo que todavía no está claro es qué ocurrirá con las instalaciones y con la parcela una vez que queden liberadas.

Fuentes del Ayuntamiento de A Coruña consultadas por Quincemil señalan que las conversaciones con la Xunta para definir el futuro uso del espacio continúan abiertas. Por ahora no existe un acuerdo definitivo sobre el destino de la antigua terminal ni se ha concretado un proyecto que permita anticipar cómo se transformará esta zona de la ciudad.

La falta de acuerdo resulta especialmente relevante por la ubicación y las dimensiones del espacio. La estación se encuentra en la calle Caballeros, en un entorno conectado con barrios como Cuatro Caminos, Os Mallos, Elviña y Monelos, además de varias de las principales vías de entrada y salida de A Coruña. Su posición dentro de la trama urbana hace que la parcela pueda desempeñar un papel importante en la reorganización de esta zona cuando deje de recibir autocares.

A lo largo de los últimos años se han planteado diferentes posibilidades para el espacio, desde equipamientos de usos múltiples hasta instalaciones públicas como un cuartel de la Policía Local. Ninguna de esas propuestas se ha convertido por ahora en un proyecto definitivo.

Vigo ya ha iniciado la cesión

El caso de Vigo contrasta con el de A Coruña, donde la discusión sobre la titularidad continúa abierta. La Xunta ha iniciado los trámites para ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Vigo la antigua estación de autobuses, después de que la nueva terminal intermodal entrara en funcionamiento en 2021. La operación incluye los terrenos y los accesos, con el objetivo de facilitar la transformación del ámbito en zonas verdes y nuevos viales. Durante seis años estuvo en desuso, acrecentándose su deterioro. Llegó a servir como refugio para personas sin hogar.

La diferencia está, por ahora, en el grado de avance de las negociaciones. En Vigo, la Xunta ha puesto en marcha el procedimiento de cesión, mientras que en A Coruña, las conversaciones continúan sin que se haya anunciado un acuerdo equivalente. La apertura de la intermodal coruñesa añade presión para resolver el asunto, porque la antigua estación dejará de prestar servicio de manera inmediata y su futuro pasará a depender de decisiones que todavía están pendientes.

La Carballesa seguirá abierta

El cierre de la terminal al tráfico de autobuses también tendrá consecuencias para los negocios que han desarrollado su actividad durante años en la estación. Uno de los casos más representativos es el de La Carballesa, la confitería situada en el acceso al edificio y abierta desde 1975, cuando el padre de su actual propietaria, María Campos, puso en marcha el establecimiento.

Durante décadas, la cafetería ha sido una parada habitual para quienes esperaban el autobús o llegaban a A Coruña. En la misma planta hubo otros negocios, como una peluquería, una sala de juegos, un estanco y otra cafetería, pero con el paso del tiempo fueron cerrando hasta que La Carballesa se convirtió en el único comercio en funcionamiento dentro de la estación.

La marcha de los autobuses reducirá de forma importante el tránsito de viajeros que sostiene parte de su actividad. "La mayoría de los que pasaban por aquí eran viajeros", explicaba María Campos a Quincemil, aunque también apuntaba que el negocio cuenta con clientes habituales de la zona y que esa clientela seguirá siendo importante cuando la terminal deje de funcionar.

La confitería no se trasladará a la nueva intermodal, que estrenará nuevo concesionario tras ganar el concurso una filial de Monbus, pero tampoco tiene previsto cerrar con la marcha de los autocares. "Seguir vamos a seguir aquí", aseguraba su propietaria, que prefiere esperar a comprobar cómo cambia el movimiento en la zona antes de decidir si necesita modificar su oferta. Entre las opciones que contempla está incorporar cafés de especialidad o tostas para desayunar y atraer a otros clientes, aunque todavía no ha tomado una decisión.

La situación de La Carballesa refleja otra consecuencia del traslado que va más allá de la movilidad. La antigua estación ha generado durante años un pequeño entorno de actividad comercial y de servicios vinculado a los viajeros, pero la desaparición de ese flujo obligará a los negocios que permanezcan allí a adaptarse a una realidad diferente.

También seguirán pendientes los usos de las dependencias municipales que funcionan en la estación, entre ellas las relacionadas con el Servicio de Mobilidade Urbana, al que acudían usuarios para realizar gestiones como la obtención del bono de transporte urbano. La reorganización de esos servicios forma parte de los cambios asociados al cierre de la terminal, aunque su destino no debe confundirse con el debate sobre la titularidad y el futuro urbanístico de la parcela.

Decisiones pendientes

El 3 de noviembre marcará un antes y un después en el transporte interurbano de A Coruña. La nueva estación comenzará a recibir los autobuses metropolitanos y la calle Caballeros dejará de ser el punto de referencia para miles de viajeros. Sin embargo, la apertura no supondrá que todos los elementos de la intermodal estén operativos ni que las administraciones hayan resuelto las cuestiones que acompañan al traslado.

La ausencia inicial del aparcamiento subterráneo, la falta de conexión peatonal directa con los trenes y las dudas sobre los nuevos recorridos son algunos de los asuntos que los usuarios tendrán que afrontar en esta primera etapa. La Xunta defiende que la terminal está preparada y que lleva más de un año trabajando con el Ayuntamiento para organizar el cambio. Los colectivos vecinales, por su parte, reclaman más participación y consideran que habría sido preferible esperar a que estuvieran más avanzadas las obras y mejor resueltas las consecuencias para la movilidad.

A esas incógnitas se suma el futuro de la antigua estación, que dejará de recibir autobuses sin que exista todavía una decisión sobre sus instalaciones y terrenos. La Xunta y el Ayuntamiento mantienen abiertas las conversaciones, pero la discrepancia sobre la titularidad continúa siendo un obstáculo para concretar el uso de un espacio de gran relevancia urbana.