Las vecinas que mantienen vivo el recuerdo del antiguo Monelos en A Coruña: "Era un barrio con las típicas tiendas de barrio"

Son una institución en este barrio de A Coruña. Basta con sentarse con ellas a la mesa del bar O'Castro, al final de la cuesta de Monelos y al comienzo de la calle Caballeros, para comprobarlo. No hay vecino que pase por la acera o se siente en una de las mesas cercanas que no las salude. Todos los días, a la una de la tarde, Rosa Lojo, Fina Lafuente, Elvira Cordal, Antonia Casas, Mari Salgado y Mayka Seoane no faltan a su cita con el café. Hoy, Quincemil somos una más en su mesa.

En este grupo variopinto hay amigas de distintas edades. La mayor es Elvira, que, a sus 98 años, ha visto cómo ha cambiado esta zona de la ciudad hasta convertirse en lo que es hoy. Su hija, Fina, explica que su madre se mudó de niña de Novo Mesoiro a Monelos y que desde entonces allí quedó para siempre. "Somos una zona tranquila y de poco paso. No pasas por aquí a no ser que tengas que ir a Cuatro Caminos o al mercado de Elviña", dice.

Rosa Lojo, que lleva más de 60 años viviendo en Monelos, se mudó a los 12 años desde la calle Noia, en Os Mallos, con sus padres. "Casi no había edificios. Donde están ahora los Nuevos Ministerios era todo fango. Tampoco estaba la estación de autobuses", recuerda.

Lo que sí había era la antigua estación de tren, conocida como la estación del Norte. "Hubo un incendio y quedó destruida", recuerda Rosa. Situada en A Gaiteira, estuvo operativa entre 1883 y 1964 y llegó a coexistir con la estación actual de San Cristóbal, que comenzó a funcionar en 1943. Las dependencias ferroviarias ocupaban parte de los terrenos donde hoy está la vieja estación de autobuses y el área comercial de sus alrededores.

La estación de autobuses llegó en 1975 y, con ella, un ir y venir de personas por sus cuatro barrios colindantes: Monelos, Cuatro Caminos, Elviña y Os Mallos. "Hace años había más negocios locales, como una mercería, una carnicería y una tienda de verduras. Con el tiempo fueron cerrando", apunta Rosa.

También el edificio de la propia estación contó con vida comercial en su interior. "Antes había más vida de barrio. Los niños jugaban en la calle", dice Rosa. Fina añade: "Éramos el típico barrio con las tiendas de barrio".

Ahora, la inminente apertura de la nueva estación de autobuses en la intermodal y el uso futuro del espacio que ocupa la antigua, este grupo de vecinas afirman que les gustaría que el espacio se destinase a un espacio verde o a construir más viviendas. "Yo creo que se podrían hacer las dos cosas. Para un espacio verde grande ya tenemos el parque de Oza aquí al lado", apunta Fina.

Todo pasaba por Monelos

Hay varios lugares que llevaban el nombre del barrio, que estas vecinas recuerdan con especial cariño: el Cine Monelos, la antigua plaza de Monelos, el río y la Granja Experimental. De hecho, el edificio que alberga la cafetería donde cada día se reúne el grupo se encuentra en el lugar donde antaño estaba el icónico cine. La sala estuvo operativa desde 1934 hasta finales de los años 70.

Cuando les pregunto si recuerdan ir a este cine, la respuesta es unánime: "Sí, claro". Monelos tenía su propia sala, aunque A Coruña contaba con varias salas repartidas por Os Mallos, Alfonso Molina y zonas del centro, como Riazor y los Cantones.

Otro de los enclaves del barrio era la antigua plaza de abastos de Monelos. "Estaba donde hoy se encuentran los edificios conocidos como las Torres de los Marineros. También estaba la sala Saratoga, la gente iba allí a bailar", cuenta Rosa.

En la actualidad, donde estaba el mercado hay un aparcamiento de coches y el mercado municipal se trasladó a un edificio moderno situado a unos metros, en Elviña, que cuenta con un gimnasio, un Arenal y un supermercado. "Donde está el gimnasio antes había una tienda Adolfo Domínguez y tenía dos plantas. Claro que, esta no es una zona a la que vengas apropósito, así que no duró mucho tiempo", dice Fina. La tienda de la textil gallega estuvo abierta 6 años en esta localización.

"Tenemos lo necesario, pero faltan más comercios donde los vecinos nos encontremos para charlar"

En la memoria de estas vecinas también hay sitio para la Granja Experimental, que abarcaba desde la segunda fase del actual polígono de Elviña hasta la zona de la Milagrosa y Monelos, con un total de 16 hectáreas. "Todo era campo. Cuando la abrieron a la gente íbamos a pasear por allí", recuerda Rosa al hablar de este espacio, parte de cuyos terrenos se encuentran hoy urbanizados en el entorno de la avenida de Alfonso Molina.

Otro recuerdo que despierta especialmente la conversación es el del río Monelos, que ahora discurre bajo el asfalto, pero que llegó a estar descubierto y condicionaba la vida de quienes vivían en sus inmediaciones. Las vecinas recuerdan las crecidas del caudal cuando la lluvia arremetía con fuerza, el barro que se acumulaba y las casas que sufrían las inundaciones.

"Cuando venían las lluvias, el río atravesaba la carretera", relata Elvira. En ocasiones, para cruzar, había que ayudarse de las piedras altas para poder caminar. Rosa también recuerda un grupo de casas bajas cerca del actual mercado de Elviña, donde había unos hornos a los que llevaban el pan y las empanadas.

Un barrio con menos tiendas

Los cambios de Monelos también se aprecian en la actividad comercial. Donde antes había pequeñas tiendas, ferreterías, tiendas de ropa y negocios familiares, ahora predominan las grandes superficies. "Tenemos lo necesario, pero faltan más comercios donde los vecinos nos encontremos", añade Fina.

Y es que la desaparición de las tiendas ha reducido también las ocasiones de conversar con quienes viven cerca. "Ya no es tan habitual coincidir con las mismas personas al hacer la compra o detenerse a charlar en la puerta de una tienda", concluye Fina.

Pese a todo, Monelos conserva parte de su esencia histórica. Para estas vecinas, sigue siendo un lugar tranquilo y alejado del bullicio del centro de la ciudad. Y cada día, a la una de la tarde, la cita en el bar O'Castro les permite mantener vivo algo que los cambios del barrio no han conseguido borrar: el contacto con quienes llevan toda una vida creciendo en sus calles.