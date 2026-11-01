La renovación de la pasarela de A Falperra, en A Coruña, dejará afecciones al tráfico en la ronda de Nelle

La pasarela peatonal de A Falperra, que permite cruzar la ronda de Nelle y da continuidad a esta calle, será renovada por completo. El Ayuntamiento de A Coruña comenzará las obras durante la primera semana de noviembre, una actuación que contará con una inversión de 250.000 euros y que traerá consigo algunas afecciones al tráfico en esta transitada vía de la ciudad.

La intervención contempla la sustitución completa de la estructura principal del paso elevado, así como de otros elementos, entre ellos las barandillas. El objetivo es mejorar la seguridad de una infraestructura que cumple una función importante en la conexión peatonal del barrio y que debe garantizar también la accesibilidad de todas las personas usuarias.

Pero, ¿cómo afectarán las obras a la circulación? El Concello asegura que los trabajos se organizarán para reducir al mínimo las molestias, aunque habrá algunas restricciones. Para desmontar la pasarela actual y colocar la nueva será necesario cortar la ronda de Nelle durante el horario nocturno.

Durante el día, en cambio, se mantendrá un único carril de circulación por sentido. También podrían producirse modificaciones en los recorridos del último turno de las líneas de autobús que pasan por esta vía.

Renovación de pasarelas

La renovación de A Falperra se enmarca en la planificación municipal para mejorar y mantener las pasarelas peatonales de A Coruña. De hecho, el Ayuntamiento acaba de completar la remodelación de la pasarela entre estaciones, una infraestructura por la que pasan miles de personas cada día y que permite cruzar la avenida de Alfonso Molina en un punto estratégico para los desplazamientos a pie entre Cuatro Caminos y Os Mallos.

Además, el contrato de mantenimiento de pasarelas aprobado este año cuenta con una inversión de más de 700.000 euros para los próximos dos años.