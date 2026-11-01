Del nacimiento del Dépor a la defensa de la cultura y la educación: A Coruña homenajea a tres ilustres coruñeses

San Amaro guarda entre sus muros buena parte de la historia de A Coruña. Allí descansan algunas de las figuras que contribuyeron a construir la identidad de la ciudad y que este domingo, Día de Todos los Santos, volvieron a recibir el reconocimiento de sus vecinos. La mestra y pedagoga María Barbeito, el poeta Manuel Curros Enríquez y Federico Fernández Amor-Calvet, fundador de la Sala Calvet y germen del Deportivo, protagonizaron la tradicional ofrenda floral presidida por la alcaldesa, Inés Rey.

"Los valores de A Coruña reposan en este enclave, pero no están dormidos", reivindicó la regidora durante el acto, en el que defendió la vigencia de los ideales que representan los tres homenajeados: la educación, las libertades democráticas, la cultura gallega y la pasión blanquiazul. Una memoria que, según señaló, no debe quedarse únicamente en el recuerdo, sino seguir guiando a la ciudad en el presente.

La ceremonia comenzó delante de la Cruz de los Olvidados con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. "Compartimos el profundo dolor de sus familiares y allegados. Un dolor que, por desgracia, conocemos bien en Galicia. Este acto se dedica también a su recuerdo", expresó Rey.

La ofrenda contó con la participación de familiares de los homenajeados, miembros de la Corporación municipal y representantes de la Real Academia Galega, la Fundación Curros Enríquez y el RC Deportivo, entre otras instituciones. La Coral Polifónica Follas Novas acompañó la jornada con las interpretaciones de 'Xa non sei cantar' y 'Signore delle cime'.

María Barbeito

Una de las figuras recordadas fue María Barbeito, maestra y pedagoga que dedicó su vida a la renovación de la enseñanza y a la defensa de los derechos de las mujeres. La homenajeada fue directora de las Escuelas de la Guarda, introdujo el método Montessori en Galicia y formó parte de la Real Academia Galega. Su trayectoria quedó truncada por la represión franquista, de la que se cumplen 90 años desde su inicio.

Rey reivindicó la vigencia de su pensamiento y recordó una de sus frases más conocidas, pronunciada en 1934 durante la conferencia 'La mujer antes, ahora y después': "Atreveos a todo, dentro de vuestro derecho, mujeres; nada temáis".

La alcaldesa también quiso reconocer el legado cultural de su familia, con menciones al escritor e investigador Carlos Martínez-Barbeito y a la archivera municipal Isabel Martínez-Barbeito, cuya intervención fue decisiva para que los fondos de Salvador de Madariaga llegasen a A Coruña.

Curros Enríquez

Este año se cumplen 175 años del nacimiento de Manuel Curros Enríquez, una efeméride que sirvió para recordar su compromiso con la libertad, la justicia social y la cultura gallega. También su papel en el impulso de la Real Academia Galega, que celebra este 2026 sus 120 años con A Coruña como sede desde su fundación.

La regidora recordó el cariño que la ciudad le profesó en vida. En 1904, Curros fue coronado poeta en el Teatro Principal, hoy Teatro Rosalía de Castro, donde leyó 'Ao pobo coruñés'. Incluso en aquel reconocimiento personal, el escritor quiso compartir el homenaje con el pueblo gallego.

Su despedida fue otra muestra del vínculo que mantenía con la ciudad. El 2 de abril de 1908, alrededor de 40.000 personas acompañaron su féretro hasta el cementerio de San Amaro. "Las fotografías de aquellas calles abarrotadas conservan la memoria de una ciudad entera despidiendo a un poeta", recordó Rey.

El germen del Deportivo

La tercera figura homenajeada fue Federico Fernández Amor-Calvet, posiblemente la menos conocida popularmente de las tres, pero cuyo legado sigue muy presente en el día a día de los coruñeses. Su nombre está ligado al nacimiento del Deportivo, que también celebra este año su 120 aniversario.

Calvet fundó en 1901 la Sala Calvet, en la calle de la Galera, un espacio abierto a la educación física y a la práctica deportiva. Cinco años después nació allí el Club Deportivo de la Sala Calvet, en el que el fútbol acabaría adquiriendo un papel protagonista.

Rey quiso reivindicar su figura y la importancia que tuvo aquella iniciativa para el desarrollo deportivo de la ciudad. "No se puede entender el coruñesismo sin el deportivismo, y viceversa", señaló la alcaldesa, que destacó la capacidad del club para unir a generaciones de coruñeses tanto en las victorias como en las derrotas.

Familiares de Calvet frente a su nicho Quincemil

"También aquí, en San Amaro, reposa el germen de nuestro Dépor", recordó la regidora. Un homenaje que sirvió para dar visibilidad a la figura de Calvet y para recordar que entre las tumbas del cementerio descansan muchas de las personas que ayudaron a construir la identidad de A Coruña.

El recorrido de la ofrenda floral concluyó con un recuerdo también al Monumento a los Muertos por la Libertad. "A Coruña no olvida. Al contrario, recuerda y extrae enseñanzas de las figuras del pasado que nos ayudaron a ser la ciudad que somos y que nos animan a seguir avanzando", concluyó Rey.