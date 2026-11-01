Un coche circula en dirección contraria por Juan Flórez, en A Coruña, y acaba chocando contra una furgoneta

La mañana de este domingo ha comenzado con un accidente de tráfico en el centro de A Coruña. Un coche que circulaba en sentido contrario por la calle Juan Flórez ha colisionado contra una furgoneta que llegaba desde la avenida de Arteixo.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 8:30 horas, a la altura del cruce entre ambas vías. Según ha informado la Policía Local, el turismo circulaba en dirección contraria a la marcha cuando impactó contra la furgoneta.

Tras el choque, los agentes interceptaron al conductor del coche a la altura del Hotel Hesperia. Allí le realizaron la correspondiente prueba de alcoholemia, en la que dio positivo.

Por suerte, no hubo que lamentar heridos durante el impacto. A esa hora, las calles todavía estaban desiertas después de la noche de Halloween y la entrada del domingo festivo por el Día de los Santos.

El incidente obligó a cortar dos carriles de la vía durante más de dos horas. Y es que en la furgoneta contra la que colisionó el coche viajaban decenas de kilos de patatas que terminaron esparcidas por la carretera.