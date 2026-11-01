Los aspirantes a dirigir el multiusos de Bastiagueiro piden reunirse con Oleiros (A Coruña) antes de ir a juicio

Los candidatos denuncian que el pleno extraordinario terminó sin respuestas sobre las presuntas irregularidades del proceso y aseguran que la consulta del expediente ha sacado a la luz nuevas dudas.

La polémica por el proceso selectivo para elegir al director del Centro Multiusos de Bastiagueiro continúa en Oleiros. Los cuatro aspirantes afectados han solicitado una reunión presencial con la concejala de Recursos Humanos, Margarita Figueroa, para pedir explicaciones sobre el procedimiento e intentar encontrar una solución antes de valorar posibles acciones judiciales.

La petición llega después de un pleno extraordinario solicitado por la oposición municipal para abordar las presuntas irregularidades del proceso. Según denuncian los candidatos, la sesión terminó sin que el gobierno local respondiese a las preguntas planteadas y se limitó a exponer las actuaciones realizadas.

Además, los aspirantes aseguran que la consulta del expediente administrativo les ha permitido detectar nuevos elementos que consideran relevantes. Entre sus dudas figuran los criterios utilizados para evaluar las pruebas, la composición y cualificación técnica del tribunal y algunos aspectos de la documentación incorporada al procedimiento.

Los cuatro afectados insisten en que sus reclamaciones no responden únicamente a un desacuerdo con las calificaciones, sino a la necesidad de garantizar la transparencia, la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso al empleo público.

Con esta reunión pretenden trasladar directamente sus dudas al Concello y agotar la vía del diálogo antes de acudir a los tribunales. Mientras tanto, mantienen los recursos administrativos que ya han presentado. También lamentan que hayan pasado dos meses desde que salieron a la luz las primeras controversias sin que, a su juicio, se haya encontrado una solución.