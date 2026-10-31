La niebla, principal obstáculo de Alvedro: un vuelo de Madrid con destino A Coruña, desviado a Santiago

La niebla vuelve a poner en dificultades al aeropuerto de Alvedro. Un vuelo de Air Europa procedente de Madrid y con destino A Coruña tuvo que ser desviado a Santiago-Rosalía de Castro durante la mañana de este sábado debido a la falta de visibilidad.

Según han confirmado fuentes de Aena consultadas por Europa Press, el avión tenía previsto aterrizar en la ciudad herculina a las 07:45 horas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron que pudiese hacerlo con normalidad, por lo que tuvo que tomar tierra finalmente en el aeropuerto compostelano.

No es la primera vez que la niebla condiciona las operaciones de Alvedro, donde las condiciones de visibilidad pueden complicar los aterrizajes y obligar a desviar vuelos a otros aeropuertos gallegos.

La situación meteorológica de este sábado está marcada por la influencia de las altas presiones situadas en las islas Británicas. Según MeteoGalicia, la jornada comenzó con nieblas en el interior de Galicia y nubes bajas en la mitad norte de la comunidad, unas condiciones que han afectado a la operativa aérea en A Coruña.