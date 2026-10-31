Guía práctica para el 1 de noviembre en A Coruña: horario ampliado en el cementerio y transporte reforzado

Es tradición. El Día de Todos los Santos se suele acudir al cementerio a "visitar" a aquellos que nos han dejado, limpiar y adecentar sus tumbas y ponerles flores frescas. Es un día para el recuerdo de los que ya no están con nosotros.

A pesar de que pueda parecer que esta tradición se esté perdiendo, todavía muchas personas, especialmente de generaciones mayores, continúan acudiendo a los cementerios para honrar a sus muertos.

Para facilitar la afluencia de visitantes a los diferentes cementerios municipales de A Coruña, se amplía su horario el día 1 de noviembre. Además, el Concello ha previsto reforzar el transporte público para facilitar el acceso a los camposantos.

De manera excepcional, el 1 de noviembre, los cementerios municipales , frente al habitual de 9:00 a 18:00.

Transporte urbano reforzado

Además, al ser domingo, normalmente la frecuencia en los autobuses urbanos desciende, pero con motivo del festivo y de la previsión de mayor afluencia de personas, el gobierno municipal ha previsto reforzar el transporte público municipal.

Así, las líneas 23 y 23A, que conectan con el cementerio de Feáns, dispondrán de dos autobuses adicionales. De esta manera, ambas líneas ofrecerán una . Y se reforzará la línea 3, que permite acceder a los cementerios de San Pedro de Visma y Santo Amaro. Junto con la línea 3A, contará con una frecuencia combinada de 17 minutos.

En el caso de San Pedro de Visma, los usuarios también podrán desplazarse utilizando las líneas 12 y 14.

Por su parte, durante toda la jornada del domingo, lo que permitirá ofrecer una . Esta línea facilita el acceso al cementerio de Santo Amaro y, gracias a su recorrido transversal, permite realizar transbordos con otras conexiones de la red urbana.

¿Cómo llegar al cementerio?

Todos los camposantos de la ciudad están comunicados por, al menos, dos líneas de autobús de manera habitual.