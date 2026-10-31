A Coruña vive una nueva jornada de tensión por el acto de Vox: Apenas 70 simpatizantes frente a medio millar de manifestantes

Tensión es lo que se vivió esta tarde en el centro de A Coruña. Por un lado, medio millar de manifestantes en contra de Vox. Por otro, agentes de la UIP, porra en mano, preparados para lo que pudiera venir. Todo ello porque, a apenas unos metros, el dirigente de Vox Jorge Buxadé ofrecería una mesa informativa a los simpatizantes del partido en la plaza de Pontevedra.

Ni la hora ni la ubicación de la convocatoria de la protesta fueron escogidas de forma arbitraria. Colectivos como Mocidades Socialistas, Erguer y el Sindicato de Inquilinas hicieron un llamamiento a través de las redes sociales para reunirse a las 17:30 horas en la plaza de Lugo bajo el lema "Contra o fascismo. Nin un paso atrás. Freemos o acto de Vox na cidade". El objetivo: llegar hasta la plaza vecina para tratar de paralizar el acto de Vox.

La convocatoria no había sido comunicada previamente a las autoridades, por lo que carecían de permiso para movilizarse. Lo cierto es que en un primer momento todo estaba muy parado. Apenas se escuchaba ruido propio de una concentración de este calibre. No fue hasta las 18:10 horas cuando los manifestantes se posicionaron y arrancaron rumbo a la plaza de Pontevedra.

Los antidisturbios ya contaban con que algo así podía suceder. Horas antes habían bloqueado con sus furgones la calle Payo Gómez para evitar que los manifestantes llegasen hasta el punto donde se encontraba la carpa de Vox.

Aun así, eso no impidió que avanzasen hacia ellos. Muchos con la cara tapada, los más de 500 manifestantes caminaron hacia la Policía. A su paso, comercios como Sfera, Women'secret, Purificación García o incluso cadenas de Inditex como Bershka echaron el cierre ante el temor de lo que pudiera pasar.

Miedo a más cargas

Y entonces, manifestantes y policías se encontraron. Al llegar a la altura de la Tahona, los agentes se colocaron los cascos, sacaron las porras y se parapetaron tras los escudos. Por un momento, unos y otros estuvieron a apenas 20 centímetros de distancia. Una imagen que inevitablemente recordó a lo ocurrido hace poco más de una semana en María Pita, donde las protestas contra Vox acabaron derivando en cargas policiales, enfrentamientos y contenedores ardiendo.

Esta vez, sin embargo, la escena no fue a más. Durante unos instantes, con manifestantes y antidisturbios mirándose a la cara y separados apenas por unos centímetros, todo apuntaba a que podía repetirse lo vivido días atrás. Pero, tras un primer acercamiento que pareció eterno, ambos grupos retrocedieron y mantuvieron una distancia prudencial. Así permanecieron durante alrededor de 45 minutos.

Al grito de "Galiza é antifascista", los manifestantes se mantuvieron en la misma posición, sin hacer ningún amago de rebasar a los agentes. Quietos, dejándose el pulmón con la intención de que les escuchasen aquellos que habían acudido al acto de Vox en la plaza de Pontevedra.

Sin embargo, mientras en la plaza de Lugo la tensión se palpaba en el ambiente, en la plaza de Pontevedra todo era jauja. Incluso se permitían hacer burla del término antifascista.

Al otro lado de la plaza

Buxadé no llegó hasta pasadas las 18:45 horas. Bajo la carpa verde de Vox, situada estratégicamente a la altura de Payo Gómez para que se viera desde el otro lado, los simpatizantes del partido no sumaban ni 30 personas. Al menos, antes de que llegase el dirigente. Entonces, la cifra rondaba ya el medio centenar. Y es que muchos venían acompañándolo desde Ferrol, donde esta misma mañana también habían celebrado un acto que los antifascistas intentaron paralizar sin conseguirlo.

Y así, cuando el dirigente de Vox acababa de llegar, los manifestantes tomaron la decisión de desconvocar la protesta. "No vamos a entrar en su juego", dijeron en referencia a los agentes. Eso sí, el anuncio no les quitó las ganas de seguir gritando. Después de dejar claro el motivo por el que se habían citado, frenar el fascismo, se dispersaron rápidamente. Aunque muchos no se dieron por vencidos.

Al otro lado de la calle, en la plaza de Pontevedra, el acto de Vox llegaba a su fin. Mientras varios simpatizantes del partido se sacaban fotos con el dirigente, al otro lado de la plaza volvieron a escucharse gritos como "nativa ou extranxeira, a mesma clase obreira".

A una distancia prudencial, Buxadé no tardó en subirse al coche y abandonar la plaza. Después de saludar y agradecer la compañía de los asistentes, se marchó por donde había venido.