Una caravana arde por completo en Arteixo (A Coruña) y las llamas alcanzan a un camión estacionado al lado

Una caravana ha ardido por completo este mediodía en la Travesía de Arteixo, después de que varios particulares alertasen al 112 de que el vehículo estaba envuelto en llamas. Una persona consiguió salir del interior antes de que el fuego se propagase, aunque no necesitó asistencia sanitaria y no resultó herida.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Arteixo, el CEP de Arteixo, Protección Civil y la Guardia Civil. Según trasladan los bomberos, la caravana quedó completamente calcinada a consecuencia del incendio.

El fuego también llegó a afectar a un camión estacionado justo al lado. En unas imágenes compartidas en redes sociales por @EloyTP se puede observar cómo las llamas envuelven la caravana y alcanzan incluso el tejado del vehículo pesado, que también comienza a arder.