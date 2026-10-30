Tranvías refuerza la línea 5 de A Coruña y recupera el recorrido de la 11 por A Sardiñeira

La Compañía de Tranvías de A Coruña introducirá varios cambios en el servicio de autobús urbano durante los próximos días. Entre las principales novedades destacan el refuerzo de la línea 5, que mejorará su frecuencia de paso, y la recuperación del recorrido habitual de la línea 11 por la avenida da Sardiñeira, tras la finalización de las obras en esta vía.

Las modificaciones se completarán con dispositivos especiales para facilitar los desplazamientos a los cementerios municipales durante la festividad de Todos los Santos y al Coliseum con motivo del partido del Leyma Básquet frente al CB Canarias.

Frecuencia de la línea 5

A partir del lunes 2 de noviembre, la línea 5 contará con un autobús adicional, lo que permitirá reducir los tiempos de espera de los usuarios. Su frecuencia de paso mejorará de los 19 minutos actuales a 16 minutos.

Esta medida está vinculada a la recuperación del itinerario habitual de la línea 11 y busca atender especialmente la demanda de viajeros en el entorno de la estación provisional de ferrocarril.

La línea 5 conecta Adormideras con Espacio Coruña. En dirección al centro comercial, pasa por la plaza de España, la plaza de Pontevedra, la avenida do Ferrocarril y O Birloque.

En sentido contrario, recorre O Birloque, la avenida do Ferrocarril, A Palloza, la plaza de Ourense, el Obelisco, O Parrote y Orillamar.

Modificaciones en la línea 11

Otra de las principales novedades llegará este sábado 31 de octubre, cuando la línea 11 recuperará desde primera hora de la mañana su recorrido habitual por la avenida da Sardiñeira.

Durante las obras realizadas en esta vía, los autobuses que conectan As Lagoas con Marineda City habían sido desviados por la avenida do Ferrocarril.

Con la recuperación del itinerario original, volverán a estar operativas las cuatro paradas de la avenida da Sardiñeira: Estación de Autobuses, calle Europa, IES y Fenosa.

El cambio permitirá restablecer las conexiones habituales en el entorno de la futura estación intermodal, cuya nueva terminal de autobuses tiene prevista su apertura el 3 de noviembre.

Refuerzos en las líneas

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, Tranvías también reforzará varias líneas durante el fin de semana. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre, las líneas 23 y 23A, que conectan con el cementerio de Feáns, dispondrán de dos autobuses adicionales. Con este refuerzo, ofrecerán una frecuencia combinada de 18 minutos.

El domingo 1 de noviembre también se incrementará el servicio de la línea 3, que facilita el acceso a los cementerios de San Pedro de Visma y Santo Amaro. Su frecuencia combinada con la línea 3A será de 17 minutos.

Por su parte, la línea 11 incorporará otros dos autobuses durante toda la jornada del domingo, con una frecuencia de paso de 18 minutos, para facilitar los desplazamientos a Santo Amaro.

Además de estos refuerzos, los cementerios municipales cuentan con otras conexiones habituales:

San Pedro de Visma: líneas 12 y 14.

Santo Amaro: líneas 4, 5, 6, 6A, 7 y 17.

Oza, en O Castrillón: líneas 1, 12A y 14.

San Cristóbal das Viñas: líneas 5, 12A, 20, 22, 23 y 23A.

Servicio especial

El transporte urbano también contará con un dispositivo especial este sábado 31 de octubre con motivo del encuentro entre el Leyma Básquet y el CB Canarias, previsto para las 21:00 horas en el Coliseum.

Para facilitar la llegada y salida de los aficionados, Tranvías reforzará la línea UDC desde las 19:00 horas y después de la finalización del partido.

El servicio conectará la plaza de Pontevedra con el campus de Elviña, en ambos sentidos, con parada en la avenida de Alfonso Molina, a la altura del Coliseum.