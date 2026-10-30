Los nuevos Cantones de A Coruña, entre la polémica por el diseño y la retirada del metrosidero: "Se echan en falta arbolado y zonas blandas"

Los Cantones de A Coruña se preparan para estrenar su nueva imagen después de meses de obras que han transformado uno de los espacios más reconocibles de la ciudad. La reforma busca renovar este eje central y ampliar el protagonismo peatonal, pero el resultado ha abierto un debate sobre cómo debe ser el corazón urbano coruñés y qué papel deben desempeñar la vegetación, el mobiliario y la estética en un entorno cargado de historia y significado para sus vecinos.

La obra debe estar entregada antes del 24 de diciembre, aunque todavía no hay una fecha fijada para la inauguración. A medida que se acerca el final de los trabajos, las críticas han ido más allá de cuestiones concretas, como las nuevas farolas o la salida del ascensor del aparcamiento, para abordar el modelo de espacio público que se está construyendo. La desaparición del metrosidero junto al Obelisco, que el Ayuntamiento asegura que no fue posible recuperar, también ha alimentado las dudas sobre el tratamiento de las zonas verdes.

La arquitecta Nuria Prieto considera que la propuesta de crear un espacio abierto y flexible tiene aspectos positivos, pero advierte de que el diseño necesita elementos que inviten a quedarse y disfrutar del lugar. "La idea de crear un espacio abierto y flexible es un acierto, pero la ausencia de arbolado y zonas más blandas se echa en falta", señala. A su juicio, el reto no consiste únicamente en despejar una superficie para facilitar el tránsito, sino en conseguir que los ciudadanos puedan utilizarla de manera espontánea y hacerla suya.

En una línea complementaria, la presidenta de la Delegación de A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, pide ampliar la perspectiva y analizar la intervención en relación con la evolución urbana de este ámbito. "Creo que no se puede valorar este proyecto, ni la actuación de los Cantones, sin valorar lo que le está aconteciendo a ese espacio", explica. Para la arquitecta, el debate no debería centrarse exclusivamente en el aspecto final de las obras, sino también en las condiciones en las que se desarrolla la transformación y en el futuro que se quiere para este lugar.

Zona del Obelisco en A Coruña. Quincemil.

Un espacio abierto

Nuria Prieto pone el acento en la relación entre el diseño y el uso cotidiano. En su opinión, los espacios públicos no funcionan únicamente por su amplitud o por la facilidad para atravesarlos, sino también por la capacidad de ofrecer sombra, comodidad y lugares donde sentarse. La vegetación y el mobiliario contribuyen a que una plaza o una avenida peatonal se conviertan en puntos de encuentro y no solamente en zonas de paso.

"Son precisamente esas zonas blandas, con arbolado y mobiliario urbano más cercano al usuario, las que permiten la naturalidad en el uso de manera orgánica, flexible", apunta. La arquitecta considera que estos elementos favorecen que los ciudadanos se apropien del espacio y lo incorporen a sus rutinas, desde una parada durante un paseo hasta un encuentro informal o un momento de descanso.

Prieto también recuerda que intervenir en un entorno con tanto peso histórico y emocional como los Cantones exige prestar atención a las particularidades de la ciudad. "Nunca es fácil intervenir en áreas urbanas con peso no solo histórico, sino también memorístico", reflexiona. La adaptación de los espacios públicos a las necesidades actuales, añade, "requiere de una lectura minuciosa de las dinámicas populares y el contexto local", en referencia a factores como la cultura, el clima y las tradiciones.

Desde esta perspectiva, el equilibrio entre superficies pavimentadas y zonas verdes resulta determinante. "Los espacios públicos duros tienen que equilibrarse con el arbolado y la circulación de los ciudadanos de una manera amable", defiende Prieto. La cuestión cobra especial importancia en A Coruña, donde las condiciones meteorológicas influyen en el tiempo que se pasa al aire libre y en la necesidad de disponer de espacios resguardados, con sombra y mobiliario adecuado.

La presencia de jardines en el entorno no elimina, según este planteamiento, la conveniencia de incorporar vegetación en la propia superficie reformada. La distribución de los árboles, la ubicación de los bancos y la relación entre los recorridos peatonales y las zonas de estancia condicionan cómo se utiliza un espacio público. Por eso, el debate sobre los Cantones no se limita a determinar cuántos árboles habrá al finalizar las obras, sino también a valorar dónde estarán y qué función cumplirán.

Más allá del diseño

Ruth Varela considera que la transformación de este entorno debe entenderse a partir de los cambios que ha experimentado A Coruña durante las últimas décadas. La presidenta de la Delegación coruñesa del COAG destaca la progresiva terciarización de la zona y la pérdida de actividades productivas que contribuían a darle carácter y autenticidad.

"Entre estos condicionantes de partida, yo destacaría la intensa terciarización de la ciudad y, como resultado, la expulsión progresiva de actividades productivas que le daban carácter y autenticidad a esta parte de la ciudad", explica. La arquitecta pone como ejemplo el desplazamiento de los barcos pesqueros de la dársena del Parrote, un cambio que, a su juicio, ha contribuido a debilitar la relación social e histórica entre el frente marítimo y la ciudad.

"Ha actuado, desde su inicio, como un disparador del vaciado de significado, en términos sociales e históricos, de este frente de la ciudad", afirma sobre ese desplazamiento. Su reflexión apunta a una transformación que va más allá de la apariencia de los Cantones: afecta a la relación entre el centro urbano, la actividad económica y la memoria colectiva de los coruñeses.

La arquitecta también señala las consecuencias de decisiones anteriores relacionadas con la movilidad. "En las últimas décadas se iban realizando actuaciones, algunas relacionadas con las necesidades de movilidad, como los túneles o los parkings subterráneos, que ahora dificultan la creación de más y mejores espacios arbolados que protejan del soleamiento", indica.

A esas limitaciones se suman, según su análisis, procesos de segregación espacial, gentrificación y turistificación que han cambiado la manera de habitar este entorno. La intervención actual debe convivir con esas dinámicas y con una configuración urbana heredada que condiciona las soluciones posibles.

"Arrastramos ahora una serie de decisiones ya tomadas, o de dinámicas ya iniciadas, que modifican la capacidad del espacio para dar respuesta a algunas de las necesidades que ahora pasan a un primer plano", advierte Varela. Por ello, considera que será difícil resolver todos esos problemas exclusivamente mediante un proyecto arquitectónico.

Las farolas y el ascensor

La discusión sobre la imagen de los nuevos Cantones también ha llegado a las redes sociales. En junio, la interiorista coruñesa Gia Vázquez publicó un vídeo en Instagram en el que cuestionaba las nuevas farolas instaladas durante las obras. La publicación acumuló cerca de 55.000 visualizaciones y más de 250 comentarios en el momento en que se difundió la información, con numerosas reacciones de usuarios que compartían su reflexión sobre la estética urbana.

"Son solo unas farolas, pero para mí representan un problema mucho más grande", explicaba Vázquez en el vídeo. La interiorista cuestionaba una forma de entender las reformas en la que, según su opinión, priman el coste, la funcionalidad y la rapidez frente a otros criterios relacionados con el diseño y la identidad de los espacios.

"Que sea barato, que sea funcional y que se haga rápido", resumía al describir los factores que, a su juicio, parecen imponerse en algunas intervenciones. Frente a esa tendencia, lamentaba que "la belleza ha desaparecido de la ecuación".

La autora también advertía de que el debate no afecta únicamente a las farolas, sino a una manera más amplia de construir ciudad. En su reflexión mencionaba los bloques de hormigón, el mobiliario urbano sin personalidad y las reformas que podrían encontrarse en cualquier lugar, independientemente de las características de su entorno.

"Las ciudades también educan. Lo que vemos cada día moldea nuestros gustos, nuestro estado de ánimo y nuestro vínculo con el lugar donde vivimos", defendía. Vázquez considera que A Coruña tiene potencial para ser una de las ciudades más bonitas de España, pero reclama más ambición estética y respeto por su identidad en las decisiones urbanísticas.

"No pido extravagancia, solo un poco más de ambición, un poco más de respeto por la identidad de la ciudad y un poco más de belleza", concluía. Su mensaje conecta con una de las preguntas que rodean la reforma: cómo modernizar un espacio sin que pierda los rasgos que lo hacen reconocible para quienes viven en él.

Otro de los elementos más cuestionados ha sido la estructura de hormigón construida para la salida del ascensor del aparcamiento. Miguel Lorenzo, portavoz municipal del PP y candidato a la Alcaldía, pidió a la alcaldesa, Inés Rey, que la retire y la sustituya por una estructura acristalada.

El dirigente popular calificó la construcción de "atentado visual" y reclamó una solución que, en su opinión, resulte más adecuada para el entorno del Obelisco. "Inés Rey está destinando ocho millones de euros a una obra que genera muchas dudas y un creciente rechazo a medida que se conoce su resultado", sostuvo.

Lorenzo también cuestionó otros aspectos de la intervención, como la eliminación de zonas verdes, la iluminación y determinados cambios en la movilidad. Sus declaraciones se enmarcan en la crítica política a una reforma cuyo resultado completo todavía está pendiente de entrega.

El portavoz popular llegó a afirmar que "no me va a llegar el pico y la pala con lo que han hecho, ese mamotreto, ese búnker, el rechazo es unánime y lo voy a tirar".

La nueva encina que sustituye al metrosidero. Quincemil.

El metrosidero

La desaparición del metrosidero situado junto al Obelisco se ha convertido en otro de los episodios más comentados de las obras. Tras varias semanas a la espera de informes técnicos sobre su estado, el Ayuntamiento comunicó que no había sido posible recuperar el árbol y lo sustituyó por una encina de ocho metros de altura y 35 años.

El Gobierno local sostiene que el metrosidero no estaba catalogado ni tenía la consideración de ejemplar histórico. Sin embargo, su desaparición ha alimentado las dudas de parte de la ciudadanía sobre el tratamiento de la vegetación durante la reforma y sobre el equilibrio entre las superficies pavimentadas y las zonas verdes.

El proyecto municipal contempla incorporar un total de 32 nuevos árboles a los Cantones, frente al único ejemplar que había en el ámbito antes de las obras. También prevé 1.200 metros cuadrados de parterres y jardineras, una superficie que triplica la existente anteriormente, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

Entre las actuaciones figuran cuatro hayas rojas junto al Obelisco, un algarrobo en el parterre circular frente a la Fundación Barrié y un olmo en la plaza de Mina. A estos ejemplares se suman las seis encinas plantadas en la calle Alcalde Manuel Casás, los cinco carpes de la calle Santa Catalina y otros dos previstos en Juana de Vega.

Además, a lo largo de la nueva acera de granito se instalarán doce laureles en grandes macetas. La vegetación se completará con una jardinera corrida de cien metros de longitud, con flores y arbustos entre los que se prevén especies como glicinias, salvias, anémonas y rododendros.

Entrega antes de nochebuena

La previsión es que las obras de los Cantones estén entregadas antes del 24 de diciembre, aunque todavía no se ha anunciado una fecha para su inauguración oficial. Una vez finalizados los trabajos, será posible observar el espacio con su nueva configuración y comprobar cómo responde a las necesidades de movilidad, descanso y convivencia de los ciudadanos.