El árbol de María Pita y la bola de la Marina dan forma a la Navidad en A Coruña Quincemil

La Navidad se adelanta a Halloween en A Coruña: llega la bola de la Marina y toma forma el árbol de María Pita

La gente todavía está dando las últimas puntadas a su disfraz de Halloween, pero en A Coruña existen otras prioridades. Mientras el Día de Todos los Santos está a la vuelta de la esquina, este próximo domingo, la ciudad entera se prepara ya para recibir la Navidad. Una cosa no quita la otra. Y es que, para evitar imprevistos, lo mejor es empezar a prepararse cuanto antes. Eso es precisamente lo que están haciendo desde el Ayuntamiento de A Coruña.

Lo que comenzó a mediados de octubre con la instalación de las primeras casetas está ya casi terminado a finales de este mismo mes, con el montaje del árbol de Navidad en mitad de la plaza de María Pita. Porque no es que vayan a un ritmo bajo, es que han cogido carrerilla y no han parado.

Esta mañana llegaban a la Marina coruñesa las piezas de la tradicional bola gigante que cada año ilumina el puerto de A Coruña y se convierte en toda una atracción para sacarse fotos y selfies. Esa que puedes contemplar desde fuera e incluso atravesar por dentro. La empresa Iluminaciones Ximénez, encargada cada año de instalar las luces, se pasaba esta mañana por allí para descargar las piezas que comenzarán a montar en breve.

Y, sin ir muy lejos, en la plaza de María Pita, los trabajos de la "Praza do Nadal" avanzan también a un ritmo vertiginoso. Si el lunes veíamos cómo colocaban la cima del árbol gigante, en la tarde de este jueves ya estaban forrando la estructura de verde. Podría decirse que está prácticamente terminado, aunque todavía falta toda la decoración.

A su alrededor, el resto del mercado también va tomando forma. Las casetas destinadas a los hosteleros parecen estar completamente terminadas, al igual que la "Casa de Papá Noel" y la caseta destinada a fines benéficos.

Un poco más alejadas de las casetas están también las figuras que conformarán la zona destinada a los más pequeños. Aunque todavía no están montadas, ya se pueden entrever algunos de los elementos que darán vida a este espacio: galletas de jengibre, renos, bastones de azúcar... Todo ello también a tamaño gigante.

Apertura en diciembre

Y es que la plaza cuenta ya casi con dos de las tres zonas que definió el Concello en el planteamiento de la "Praza do Nadal". Por una parte, el mercado, prácticamente terminado; por otra, el espacio infantil. Faltaría todavía el palco de música que acogerá distintas actuaciones y actividades durante esas fechas.

Con todo ello, parece que el Ayuntamiento cuenta con margen de sobra de cara a las Navidades. Hace semanas adelantó que tenía previsto abrir el mercado durante la primera semana de diciembre. Es decir, todavía falta más de un mes para que llegue esa fecha. Veremos con qué más nos sorprenden durante este noviembre que todavía queda por delante.